La locandina del corso di formazione del 17 maggio 2023

10 Mag 2023

'Linguaggio, stereotipi e cultura di genere nello sport': il 17 maggio corso di formazione in Fnsi

A introdurre l'incontro i saluti del presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana Vittorio di Trapani, del presidente dell'Odg del Lazio Guido D'Ubaldo e di Margherita Santicchia, della direzione generale di Assist - Associazione nazionale atlete.

Il 17 maggio dalle 9.30 alle 13.30, presso la sala "Walter Tobagi" nella sede della Fnsi, si svolgerà il seminario formativo "Linguaggio, stereotipi e cultura di genere nello sport". Il corso è stato organizzato in occasione dell'evento "La partita della parità", organizzato da Assist – Associazione nazionale atlete, Amnesty International, Uisp, Sport for society e Associazione italiana calciatori, in programma il giorno precedente.



Assist, che organizza il seminario in collaborazione con la Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Ordine dei giornalisti del Lazio, presenterà la piattaforma del progetto europeo EWSE, grazie alla quale verranno valorizzati i siti e le informazioni relative ai maggiori eventi di sport femminile in Europa.



Alla discussione, moderata da Luisa Garribba Rizzitelli (presidente Assist), parteciperanno Antonella Bellutti (responsabile formazione e innovability Assist), Luisa Betti Dakli (Cpo dell'Odg del Lazio), Silvia Garambois (presidente Giulia Giornaliste), Ivano Maiorella (direttore Giornale Radio Sociale), Fabio Appetiti (Assocalciatori), Manuela Claysset (responsabile politiche di genere Uisp), Tania Marinari (Amnesty International Italia), Antonella Bellutti (doppio oro olimpico) e Alice Pignaroli (atleta, portiera e autrice del libro "Volevo solo fare la calciatrice").



È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a sei crediti formativi, attraverso il portale della formazione per i giornalisti.