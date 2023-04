La locandina del corso di formazione del 26 maggio 2023

21 Apr 2023

'Raccontare la guerra in Ucraina', il 26 maggio 2023 corso di formazione in Fnsi

Il tema della giornata sarà analizzato da più punti di vista attraverso l'intervento di relatori appartenenti alle diverse anime del giornalismo. Ai partecipanti sette crediti formativi deontologici. Iscrizioni su formazionegiornalisti.it.

Si svolgerà il 26 maggio 2023 a partire dalle 9, nella sala "Walter Tobagi" della Federazione nazionale della Stampa italiana, il corso di formazione "Raccontare la guerra in Ucraina: la difficile sfida tra informazione e propaganda, deontologia ed etica professionale".



Il tema della giornata sarà analizzato da più punti di vista attraverso l'intervento di relatori appartenenti alle diverse anime del giornalismo. Il caso del conflitto in Ucraina; come cambia il lavoro dell'inviato, sempre in lotta contro il tempo; il ruolo dei social; troll, misinformation e propaganda: questi alcuni dei nodi che saranno affrontati. Inoltre sarà posta l'attenzione sul monitoraggio della disinformazione, quali sono e come si diffondono le fake news.



Il corso, al quale è possibile iscriversi fino al 25 maggio tramite la piattaforma di formazione dei giornalisti e che darà diritto a sette crediti formativi deontologici, è organizzato in collaborazione con ForMedia e con l'Associazione della Stampa di Basilicata.



Queste le relazioni in programma:

"Giornalismo di guerra e post verità", a cura dell'inviata Rai Lucia Goracci;

"Quando anche l'informazione è disinformazione", a cura del direttore della Scuola di giornalismo di Urbino Giampiero Gramaglia;

"L'esperienza dalla prima linea e la specificità del conflitto russo-ucraino", a cura della giornalista e scrittrice Francesca Mannocchi;

"Il ruolo delle agenzie al tempo delle fake news: 'La buona informazione, notizie controllate e reputazione dei media'", a cura del vicedirettore dell'Ansa Stefano Polli;

"Guerra in Ucraina, (tante) fake news e propaganda, monitoraggio della disinformazione, quali sono e come si diffondono", a cura dell'inviato per la redazione esteri e conduttore del Tg La7 Fabio Angelicchio;

"Il lavoro dell'inviato, in lotta contro il tempo, i social e i troll", a cura del vicecapo redattore esteri Mediaset Alfredo Macchi;

"Ucraina: Kiev un anno di guerra. Il conflitto che sta sconvolgendo l'Europa", a cura del corrispondente di guerra di Avvenire Nello Scavo.



A moderare l'incontro sarà Tommaso Polidoro, giornalista consigliere nazionale della Fnsi e docente.