05 Apr 2023

Gni Student Fellowship, aperte le iscrizioni all’edizione 2023

Gli studenti borsisti selezionati per il programma gestito da European Journalism Centre in collaborazione con Google News Initiative svolgeranno 20 tirocini in nove Paesi europei.

Sono aperte le iscrizioni alla quinta edizione del Gni Student Fellowship, il programma gestito da European Journalism Centre in collaborazione con Google News Initiative rivolto a studenti e neolaureati che possono candidarsi per diventare Student Fellows presso una delle redazioni partecipanti. Gli studenti borsisti selezionati lavoreranno presso una delle redazioni per otto settimane durante l'estate del 2023 e saranno compensati per il loro lavoro.



Il programma è stato sviluppato per sostenere la prossima generazione di professionisti dei media in Europa e per promuovere l'innovazione nel settore dell'informazione.



Sono previsti 20 tirocini in nove Paesi europei: Spagna, Paesi Bassi, Germania, Austria, Francia, Regno Unito, Irlanda, Italia e Polonia.



A seconda dei criteri di selezione di ciascuna redazione, gli studenti borsisti svolgeranno ricerche e scriveranno storie, contribuiranno a progetti di dati open source, progetteranno nuovi prodotti digitali e/o contribuiranno a uno dei molti altri progetti innovativi che le redazioni hanno in corso.



Gli studenti borsisti saranno retribuiti dalle rispettive redazioni. L'importo minimo sarà di 2.500 euro; l'importo esatto sarà a discrezione della redazione.



I partecipanti avranno accesso a utili workshop e avranno la possibilità di creare reti di contatti durante il bootcamp iniziale.



Il Centro europeo di giornalismo si terrà in contatto con tutti gli studenti borsisti durante il periodo della borsa di studio per fornire loro orientamento, formazione e consulenza, nonché per verificare i progressi e le esigenze durante la borsa di studio.



Il termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione è fissato per la mezzanotte del 21 aprile 2023.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sul Gni Student Fellowship e l'accesso alla domanda di iscrizione sono disponibili sul sito web di European Journalism Centre.