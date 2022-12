'Giornalismo precario. Democrazia a rischio', il 2 dicembre seminario a Palermo

30 Nov 2022

Appuntamento dalle 15 alle 18 nella sala Orlando Scarlata dell'Associazione siciliana della Stampa con, fra gli altri, il segretario generale aggiunto della Fnsi Mattia Motta e il segretario del sindacato regionale, Giuseppe Rizzuto. Ai partecipanti tre crediti formativi.

Venerdì 2 dicembre 2022, dalle 15 alle 18, nella sala Orlando Scarlata dell'Associazione siciliana della Stampa a Palermo, si svolgerà il corso "Giornalismo precario. Democrazia a rischio" (tre crediti formativi), che riprende il tema affrontato nell'ultimo congresso del sindacato regionale svoltosi dal 12 al 14 ottobre.



Al seminario è previsto interverranno: il segretario generale aggiunto della Fnsi Mattia Motta, il segretario di Assostampa Sicilia Giuseppe Rizzuto, i relatori Tiziana Tavella, presidente del Consiglio regionale di Assostampa e Valerio Tripi, che fa parte dell'Osservatorio sul lavoro autonomo costituito fra sindacato e ordine regionali dei giornalisti.



«Il tema del precariato e del lavoro povero – si legge sul sito web dell'Assostampa siciliana – rappresenta un'emergenza sulla quale il sindacato è impegnato in prima linea e chiede all'Ordine dei giornalisti la massima collaborazione per far sì che la dignità del lavoro sia un impegno sul cui mantenere la più stretta collaborazione».



Credit foto: Corinne Kutz via Unsplash.