La locandina dell'incontro (particolare – Foto: Twitter @VenetoStampa)

07 Nov 2022

'Aver cura del vero', il 12 novembre giornata conclusiva del corso universitario di Alta formazione

Con la professoressa Laura Nota e i componenti del Comitato scientifico Monica Andolfatto e Roberto Reale, previsti anche alcuni ospiti, fra cui a scrittrice Michela Murgia, l'economista Federico Boffa, l'inviato di Avvenire Nello Scavo, il segretario del Sindacato del TAA Rocco Cerone, il presidente Fnsi Giuseppe Giulietti.

Aver cura del vero: la scrittrice, l'economista, l'inviato. Michela Murgia, Federico Boffa, Nello Scavo insieme per parlare di informazione, linguaggio, istruzione, democrazia. L'appuntamento è per sabato 12 novembre 2022, dalle 9 alle 12, nell'Aula A della Scuola di Psicologia dell'Università, in via Venezia 14 a Padova.



Si tratta della sessione mattutina, aperta al pubblico, della giornata conclusiva del corso di Alta formazione "Raccontare la verità: come informare promuovendo una società inclusiva. Giornalismo di inchiesta sociale: ricerca e accuratezza antidoti alle fake news", organizzato da UniPadova, Fnsi, Sgv, SgTaa, Articolo 21 in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti.



Il percorso formativo, unico del suo genere in Italia, improntato alla multidisciplinarietà e all'interdisciplinarietà per lo sviluppo di un pensiero critico, in questa sua seconda edizione, ha visto anche il dipanarsi di un corso gemello rivolto al mondo dell'istruzione, dal titolo "Alfabetizzazione digitale a scuola: Promuovere la passione per la verità e l'inclusione".



Michela Murgia da sempre è attenta al linguaggio e al suo utilizzo anche nei giornali quale veicolo di stereotipi e di disuguaglianze; Federico Boffa è docente di economia alla Libera università di Bolzano e studia gli effetti dei meccanismi finanziari e del digitale sull'informazione; Nello Scavo è inviato speciale del quotidiano Avvenire dalle frontiere più calde e dà voce agli ultimi siano i migranti sulle coste della Libia o i civili sotto le bombe in Ucraina.



A dialogare con i tre ospiti ci sarà anche il presidente della Fnsi, Giuseppe Giulietti, mentre la presentazione sarà affidata alla direttrice dei due corsi, la professoressa Laura Nota che, insieme con Monica Andolfatto (segretaria regionale Sgv) e Roberto Reale (studioso di mass media) del Comitato scientifico, introdurrà gli interventi con una riflessione sul "merito". A fare i saluti ci saranno anche Rocco Cerone (segretario regionale SgTaa) e Marika Fiorese (preside). A seguire la discussione delle tesine delle corsiste e dei corsisti.



L'ingresso è libero, ma per ragioni organizzative e di capienza serve registrarsi entro le 18 di venerdì 11 novembre (fino a esaurimento posti) compilando il format al link di seguito che dà, qualora richiesta, la possibilità di collegarsi anche da remoto: https://forms.gle/yDUgqC2scZ4zjWvu9.



Per le giornaliste e i giornalisti la partecipazione alla sessione mattutina (9.00-12.00) dà la possibilità di maturare 5 crediti professionali attraverso la registrazione, cercando su enti terzi, in piattaforma www.formazionegiornalisti.it.



