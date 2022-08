Un momento dei corsi di formazione per giornalisti in aree di crisi

28 Ago 2022

'Giornalisti embedded', il 15 settembre ultimo modulo teorico dei corsi di Fnsi e Difesa

Titolo del seminario: "Aspetti giuridici delle operazioni militari all'estero e cooperazione civile-militare, primo soccorso e missioni". Iscrizioni sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it.

Quarta ed ultima giornata di formazione teorica dei corsi per giornalisti interessati a operare (o che già operano) in aree di crisi organizzati dallo Stato maggiore della Difesa in collaborazione con la Fnsi e l'Ordine del Lazio. L'appuntamento, dal titolo "Aspetti giuridici delle operazioni militari all'estero e cooperazione civile-militare, primo soccorso e missioni", è in programma giovedì 15 settembre 2022, dalle 9 alle 14, al Circolo Ufficiali Forze Armate, a Roma.



Le iscrizioni sono aperte sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it fino all'11 settembre. Ai partecipanti cinque crediti formativi.



Anche quest'ultimo modulo teorico, come i precedenti, mira a condividere con i giornalisti il racconto delle attività quotidiane delle Forze Armate, per una migliore comprensione delle dinamiche operative legate allo svolgimento dei compiti istituzionali affidati alla difesa.



Fra i relatori previsti: il Tenente Colonnello Morgan Brighel (Gabinetto del Ministro – Ufficio Pubblica Informazione), il Colonnello Roberto Lanni (Capo Ufficio Pubblica Informazione dello SMD), le giornaliste Maria Rimedia Elena Floris e Lucia Visca.



Dopo la fase teorica, che si chiude con l'appuntamento del 15 settembre, il percorso formativo organizzato dalla Difesa con la Federazione nazionale della Stampa italiana e l'Odg Lazio proseguirà con alcune giornate pratiche riservate esclusivamente a coloro che avranno frequentato almeno tre incontri teorici, ritenuti propedeutici allo svolgimento delle attività dinamiche.