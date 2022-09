La home page di formazionegiornalisti.it

30 Ago 2022

'La comunicazione in tema di identità di genere e salute', il 9 settembre seminario a Roma

La partecipazione al corso, organizzato da Istituto Superiore di Sanità e Fnsi con il contributo dell'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della presidenza del Consiglio dei ministri, dà diritto a sette crediti formativi deontologici. Iscrizioni su www.formazionegiornalisti.it.

La circolazione di notizie false e l'utilizzo di un linguaggio non appropriato possono avere conseguenze a volte drammatiche sulla salute di singoli cittadini o di intere fasce della popolazione, come ad esempio quella transgender. Le persone transgender sperimentano nel corso della loro vita livelli sproporzionati di stigma, processo psico-sociale che spinge le persone appartenenti ad una maggioranza identitaria ad attribuire qualità negative a una persona o gruppo di persone tali da declassarle a un rango sociale inferiore.



Promuovere una informazione appropriata significa promuovere la salute di tutte le persone, orientare correttamente le scelte e gli stili di vita e rendere i/le cittadini/e partecipi del processo di costruzione del benessere sia individuale sia collettivo per il quale oggi più che mai è necessaria la collaborazione di ogni persona.



Di questo e d'altro si occupa il corso di formazione dal titolo 'La comunicazione in tema di identità di genere e salute', in programma giovedì 9 settembre 2022, dalle 9.30, a Roma, nell'aula Bovet dell'Istituto Superiore di Sanità (in viale del Castro Laurenziano, 10).



Organizzato dall'Iss con la Federazione nazionale della Stampa italiana e con il contributo di Fondo Sociale Europeo 2014-2020 e Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali della presidenza del Consiglio dei ministri, il seminario ha l'obiettivo di individuare i possibili elementi di criticità nella comunicazione riguardante la tematica dell'identità di genere e salute, di identificare gli strumenti per una comunicazione efficace, in materia di identità di genere e salute, e di migliorare la narrazione sulle persone transgender.



La partecipazione all'evento è gratuita e dà diritto a sette crediti formativi deontologici. L'iscrizione si può effettuare sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it. Le richieste saranno accettate secondo l'ordine cronologico di registrazione. Se le domande pervenute dovessero superare il numero massimo di posti consentito verrà aperta una lista d'attesa.