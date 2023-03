'L'intelligenza artificiale, una sfida per l'informazione', seminario a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

06 Mar 2023

'L'intelligenza artificiale, una sfida per l'informazione', il 15 marzo corso di formazione a Roma

Una giornata di studio dedicata al rapporto che lega innovazione tecnologica e giornalismo, fra algoritmi, big data, processi di innovazione, disinformazione ed etica professionale. Ai partecipanti sei crediti formativi deontologici. Iscrizioni su formazionegiornalisti.it.

Una giornata di studio dedicata all'intelligenza artificiale, intesa come "una sfida per l'informazione". A promuoverla la Facoltà di Comunicazione Sociale Istituzionale della Pontificia Università della Santa Croce e l'Associazione Iscom, in collaborazione con l'Ordine dei giornalisti del Lazio.



L'appuntamento è per mercoledì 15 marzo 2023, dalle 9.30 alle 13.30, nell'aula magna "Giovanni Paolo II" della Pontificia Università della Santa Croce a Roma.



«Da sempre – anticipano gli organizzatori – l'innovazione tecnologica investe il mondo dell'informazione. Con la forza degli algoritmi, oggi l'intelligenza artificiale condiziona sempre più gli scenari del giornalismo. I processi di automatizzazione sollevano questioni di natura etica, professionale, giuridica. Finendo per incidere sui fondamenti stessi della professione giornalistica: l'indipendenza, la formazione, la deontologia».



Dunque, «è possibile cogliere le opportunità offerte dal salto tecnologico, salvaguardando la cultura, il fiuto e la sensibilità del giornalista?». Questo l'interrogativo al centro della giornata.



Fra i temi trattati: il rapporto tra algoritmi e libertà, intelligenza artificiale e disinformazione, digitale, big data e questione etica.



Fra i relatori previsti: Guido D'Ubaldo, presidente dell'Ordine dei giornalisti del Lazio; Alberto Barachini, sottosegretario all'Editoria; Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita; Ginevra Cerrina Feroni, vicepresidente Garante per la protezione dei dati personali; Luciano Floridi, dell'Oxford Internet Institute; giornaliste e giornalisti come Barbara Carfagna, Carlo Bonini, Alessio Jacona; l'avvocata Caterina Malavenda, docenti universitari ed esperti del settore. Conduce il giornalista Antonino Piccione dell'associazione Iscom.



Ai partecipanti sei crediti formativi deontologici. Iscrizioni tramite la piattaforma formazionegiornalisti.it entro lunedì 13 marzo. Tutte le informazioni utili sono sul sito web della Pontificia Università della Santa Croce.