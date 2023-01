La sala Walter Tobagi della Fnsi (Foto: archivio)

30 Gen 2023

'Intelligenza artificiale: gli effetti sull'informazione che verrà', l'8 febbraio seminario in Fnsi

Organizzato dall'associazione Articolo21, il seminario prende spunto dal recente rilascio della nuova versione di ChatGPT, il sistema di intelligenza artificiale in grado di elaborare testi in linguaggio naturale.

Mercoledì 8 febbraio 2023 la sala "Walter Tobagi" della Fnsi ospita il corso di Formazione dal titolo "L'intelligenza artificiale che fa paura - Gli effetti sull'informazione che verrà" organizzato dall'associazione Articolo21 "Liberi di". L'appuntamento è delle 10 alle 13 nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, corso Vittorio Emanuele II, 349 a Roma (secondo piano).



«Il corso di formazione – anticipano i promotori – prende spunto dal rilascio, il 22 novembre 2022, della versione 3.5 di GPT, un sistema di intelligenza artificiale sviluppato dalla società non-profit OpenAI, supportata da Microsoft, che in soli cinque giorni ha raggiunto un milione di utenti facendo scattare l'allarme rosso ai vertici di Google. ChatGPT è in grado di creare, contestualizzare e interpretare i contenuti proposti e di intrattenere un dialogo serrato con l'interlocutore. Ci si interroga sugli effetti che questa evoluzione esponenziale delle reti neurali avrà a breve termine sul giornalismo e sull'informazione».



Obiettivo del seminario è anche quello di mettere in luce l'esigenza di «aprire, all'interno del discorso pubblico, occasioni di confronto per interrogarsi su chi detiene il comando e il controllo sui sistemi d'intelligenza artificiale, sui loro algoritmi, sui filtri di natura etica e ideologica di cui peraltro – concludono gli organizzatori – sono già provvisti».



Fra i relatori in scaletta: Giuseppe Giulietti, presidente della Fnsi; Fabio Ciotti, docente di Teoria e critica computazionale della letteratura all'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"; Vincenzo Vita, giornalista, presidente della Fondazione archivio audiovisivo del movimento operaio e democratico; Gino Roncaglia, docente di Editoria digitale e Informatica umanistica all'Università degli Studi Roma Tre. Modera: Elisa Marincola, portavoce nazionale di Articolo 21.