23 Gen 2023

'Comunicare: le parole di papa Francesco nei dieci anni di pontificato', il 27 gennaio convegno a Roma

Il corso di formazione, organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio, è in programma dalle 10 alle 14 al Convento San Massimiliano Kolbe, in via San Teodoro, 62. Ai partecipanti 4 crediti.

Venerdì 27 gennaio 2023, dalle 10 alle 14, il Convento San Massimiliano Kolbe di Roma (via San Teodoro, 62) ospita il corso di formazione organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio dal titolo 'Comunicare: le parole di papa Francesco nei dieci anni di pontificato'.

«L'evento vuole fornire elementi per un'analisi del ruolo della religione e dei rapporti interreligiosi e analizzare come è cambiata la comunicazione durante questo pontificato.



La capacità di questo primo papa extraeuropeo di porre l'attenzione sui grandi nodi dell’attualità, dal fenomeno delle migrazioni alla questione delle disuguaglianze sociali, dal covid alla guerra in Ucraina, sono argomenti di stimolo per i professionisti dell'informazione ad avere una visione più ampia», anticipano i promotori.



Fra i relatori previsti: Guido D'Ubaldo, presidente Odg Lazio; Giuseppe Giulietti, presidente Fnsi; padre Enzo Fortunato, editorialista e scrittore; Vincenzo Varagona, giornalista; Roberto Natale, giornalista; Paolo Borrometi, giornalista; Dacia Maraini, scrittrice; Marco Impagliazzo, presidente della comunità di Sant'Egidio; padre Antonio Spadaro, direttore della rivista Civiltà Cattolica.



Ai partecipanti 4 crediti formativi. Iscrizioni tramite la piattaforma www.formazionegiornalisti.it.