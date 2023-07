Intelligenza artificiale e lavoro giornalistico (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Lug 2023

Intelligenza artificiale e lavoro giornalistico, il 29 settembre corso di formazione in Fnsi

Il seminario, che si svolgerà in sala “Walter Tobagi”, darà diritto a sette crediti. I relatori saranno Giampiero Gramaglia, Barbara Carfagna, Giulia Pozzi e Baldo Meo.

“Intelligenza artificiale e il lavoro giornalistico. I robot in redazione: opportunità o minaccia? Come utilizzare deontologicamente al meglio il Machine Learning nella professione”: questo il titolo del corso di formazione in programma per venerdì 29 settembre 2023 dalle 9 alle 14 presso la sala “Walter Tobagi” nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana (Corso Vittorio Emanuele II n° 349, Roma).



Il seminario, organizzato da ForMedia, analizzerà quale sarà il ruolo dell’AI e le possibili ripercussioni sui posti di lavoro. Verranno elencate le sfide e i rischi sulla disinformazione e sulla qualità e trasparenza della notizia, oltre ai potenziali pericoli sia in termini di informazione che dal punto di vista etico. I relatori, attraverso le proprie esperienze, racconteranno le regole di correttezza adottate e legate al mondo del giornalismo.



Il corso, moderato dal consigliere nazionale della Fnsi Tommaso Polidoro, si svilupperà in quattro panel:



“Giornalismo batte A.I. 3 a 0 : non c’è partita”, relatore il direttore della Scuola di giornalismo di Urbino Giampiero Gramaglia;

“La nuova era dell’intelligenza artificiale”, a cura della giornalista e conduttrice Rai Barbara Carfagna;

“Intelligenza artificiale e giornalismo : sfide e rischi tra disinformazione e qualità dell’informazione”, di Giulia Pozzi (giornalista e senior analyst per NewsGuard, organizzazione attiva nel contrasto alla disinformazione);

“Privacy, deontologia e intelligenza artificiale”, affidato a Baldo Meo, direttore delle relazioni esterne e dei rapporti con i media del Garante per la privacy.



È possibile iscriversi al corso, che darà diritto a sette crediti, attraverso il portale della formazione dei giornalisti.