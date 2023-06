La locandina del corso

12 Giu 2023

‘Dare voce ai poveri secondo lo stile di Papa Francesco’: il 16 giugno seminario a Roma

L’obiettivo del corso, che darà diritto a cinque crediti deontologici, è quello di dare voce alle persone che vivono in condizione di povertà e fornire strumenti di interpretazione e comunicazione.

Si svolgerà venerdì 16 giugno 2023, dalle ore 10 alle ore 13, presso la "Cittadella della carità" in Via Casilina Vecchia n. 19 a Roma, il corso di formazione organizzato dall’Ucsi del Lazio con l’Ordine dei giornalisti del Lazio, in collaborazione con la Caritas di Roma. Questo il tema del seminario: "Un cuore che vede e sa comunicare. Raccontare le povertà, dare voce ai poveri secondo lo stile di Papa Francesco".



L’incontro di formazione, che darà diritto a cinque crediti deontologici, prende spunto dalle parole di Papa Francesco nel suo messaggio per la 57ª Giornata mondiale delle comunicazioni sociali del 21 maggio 2023, diffuso il 24 gennaio scorso (Giorno della Memoria di San Francesco di Sales, patrono dei giornalisti), in cui ha sottolineato come «un cuore che vede» può «arrivare a sentire nel proprio cuore anche il palpito dell’altro». Inoltre, in prossimità della Giornata mondiale dei Profughi indetta dall’Onu il 20 giugno di ogni anno, un particolare approfondimento sarà dedicato a questo tema. Ulteriori spunti di approfondimento saranno rappresentati dalle prospettive offerte dal Giubileo del 2025.



L’obiettivo del corso, al quale è possibile iscriversi tramite la piattaforma della formazione dei giornalisti, è quello di dare voce alle persone che vivono in condizione di povertà e fornire strumenti di interpretazione e comunicazione, a partire dalla cura delle parole, per quanti lavorano nel mondo del giornalismo e dell’informazione.



Di seguito i relatori del seminario: Guido D’ Ubaldo (presidente Ordine dei giornalisti del Lazio), Don Stefano Cascio (consulente ecclesiastico Ucsi Lazio), Maurizio Di Schino, (presidente Ucsi Lazio), Paola Longobardi (MSF), Marco Piras (Protezione Civile), Giulia Pigliucci (Focsiv), Francesco Spagnolo (Caritas Italiana), Donatella Parisi (Centro Astalli – Jesuit Refugee Service Italia), Stefano Ziantoni (direttore Rai Vaticano), Eleonora Camilli (Redattore Sociale), Stefano Leszczynski (Radio Vaticana), Ivano Maiorella (Consiglio di disciplina dell’Ordine de giornalisti del Lazio), Alberto Colaiacomo (responsabile Ufficio Comunicazione e Stampa Caritas di Roma – segretario Ucsi Lazio).