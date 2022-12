Il giornalista Angelo Pangrazio (Foto: @VenetoStampa)

26 Dic 2022

Giornalismo veneto in lutto, morto a 65 anni Angelo Pangrazio

Veronese, da sempre vicino al sindacato, era in carica nel collegio dei probiviri della Fnsi. Apprezzato collega della Tgr Rai, appassionato di temi ambientali, era in pensione dal 2021.

La mattina del 25 dicembre 2022 è morto il collega e amico Angelo Pangrazio. Da sempre vicino al Sindacato giornalisti Veneto, impegnato come probiviro, era in carica nel collegio nazionale dei probiviri della Fnsi. Pangrazio era ricoverato all'ospedale di Padova, aveva 65 anni.



Fino allo scorso anno, quando è andato in pensione, era alla redazione della Tgr Rai del Veneto, punto di riferimento per la politica regionale. Veronese di Zevio, aveva lavorato nei quotidiani l'Arena e la Cronaca di Verona e collaborato con diverse testate, fra cui L'Unità, L'Espresso e il Giornale.



«Persona gentile, ironica, amava la natura e gli animali, attento alle ragioni degli ultimi», ha scritto in un tweet il presidente Giulietti.



Pangrazio era un vero appassionato di temi ambientali che approcciava in maniera laica. Di recente aveva pubblicato il libro "Lupi a Nordest", un'approfondita ricerca sull'habitat delle nostre montagne.



Alla famiglia di Angelo e alla redazione e della Tgr Rai del Veneto l'abbraccio di tutto il sindacato. (Da: sindacatogiornalistiveneto.it)