Un frame del video dell'aggressione pubblicato su lastampa.it

23 Lug 2024

Torino, identificato il gruppo degli aggressori di Andrea Joly

Il pestaggio del giornalista de La Stampa, da parte di un gruppo di attivisti di estrema destra, è avvenuto nella tarda serata di sabato 20 luglio 2024.

Sono stati identificati tutti i presunti aggressori del giornalista de La Stampa, Andrea Joly, vittima di un pestaggio da parte di attivisti di estrema destra nella tarda serata di sabato 20 luglio 2024 a Torino. Dopo i primi due militanti di CasaPound Torino, un 45enne e un 53enne riconosciuti poco dopo i fatti, la digos della polizia di Stato ha identificato altre persone. Si tratta di un 46enne e un 35enne. Nella mattinata di martedì 23 luglio, riporta l’agenzia Ansa, gli investigatori hanno perquisito le abitazioni dei quattro, sequestrando capi di abbigliamento che avrebbero avuto addosso sabato sera, quando durante la festa del pub Asso di Bastoni, Joly è stato malmenato dal gruppo perché scattava delle fotografie.



Gli indumenti sequestrati sarebbero, per l'accusa, gli stessi indossati dal gruppo sabato e immortalati in almeno tre video dell'aggressione al giornalista. Sempre nella mattinata del 23 luglio è stato perquisito anche Asso di Bastoni: all'interno del pub gli investigatori della digos, guidata dal dirigente Carlo Ambra, non hanno però trovato nulla di utile alle indagini e non ci sono stati sequestri.



Secondo quanto apprende l’Ansa le contestazioni presenti nel decreto di perquisizione della Procura di Torino sono tre: lesioni personali aggravate dai futili motivi, dal numero di persone e dall'avere agito per commettere il reato di violenza privata. L'inchiesta è affidata al pm Paolo Scafi.