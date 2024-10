Foto: ImagoEconomica by AI MID

23 Ott 2024

'Giornalisti alla prova dell'intelligenza artificiale nella P.A.': il 22 novembre seminario a Roma

Il corso di formazione, organizzato in collaborazione con ForMedia, darà diritto a sei crediti deontologici. L’appuntamento è per le 9:30 presso il Binario F (via Marsala 29H).

Nuovo appuntamento formativo organizzato in collaborazione con ForMedia: venerdì 22 novembre 2024, dalle 9:30 alle 13:30 presso il Binario F a Roma (Via Marsala 29H, all’interno dell'Hub di LVenture Group e Luiss EnLabs) si svolgerà il seminario ‘Giornalisti alla prova dell’intelligenza artificiale nella P.A.’.



Avvalendosi delle testimonianze di giornalisti e non, il corso di formazione vuole offrire una fotografia dello stato dell'arte sulla rivoluzione provocata dall’intelligenza artificiale e fornire ai partecipanti nozioni di base circa l'approccio più corretto da tenere nel confronto con questa nuova tecnologia.



A moderare l’incontro sarà Tommaso Polidoro, consigliere nazionale della Federazione nazionale della Stampa italiana. Di seguito l’elenco delle relazioni previste:

Andrea Pennacchioli (giornalista) - Intelligenza artificiale e corretta informazione;

Sergio Talamo (giornalista) - Le modalità di uso dell’IA nella professione e nella comunicazione pubblica, il rapporto con le fonti, le potenzialità nel rapporto con i cittadini, la centralità della persona verso l’IA intesa come ‘partner’;

Marco Carrara (giornalista) – IA killed the journalism star;

Silvia Zucco (giornalista) – L'impatto dell’intelligenza artificiale nel giornalismo e nell’editoria in Italia: diffusione, prospettive e criticità. Case History;

Francesco Di Costanzo (giornalista) - AI e realtà virtuale per il giornalismo pubblico;

Ernesto Belisario (avvocato ed esperto di diritti digitali, Senior Partner dello Studio Legale E-Lex) - Adempimenti previsti dalla normativa sull’intelligenza artificiale riguardo la P.A.;

Mario Nobile (direttore generale di AgID - Agenzia per l’Italia digitale) – Come si può regolare l’AI garantendo trasparenza e responsabilità.



La partecipazione al corso darà diritto a sei crediti deontologici ai giornalisti che si registreranno sulla piattaforma della formazione.