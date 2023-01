Un momento della prima giornata dell'VIII Congresso Ungp

'Giornalisti fra passato e futuro', al via a Roma l'VIII Congresso Ungp

Fra i temi affrontati: la transizione da Inpgi a Inps, la crisi dell'editoria, il lavoro svolto negli ultimi quattro anni dal gruppo dirigente uscente. La relazione del presidente Bossa e il video della prima giornata.

Si è aperto lunedì 23 gennaio 2023 nella sede della Federazione nazionale della Stampa italiana, a Roma, l'VIII Congresso dell'Unione nazionale giornalisti pensionati. "Giornalisti fra passato e futuro" il tema scelto come titolo della tre giorni.



Coordinati dal presidente uscente, Guido Bossa, i 54 delegati provenienti da tutta Italia hanno iniziato a confrontati sui temi riassunti nella relazione di fine mandato: dalla pandemia alla transizione da Inpgi a Inps, dalla crisi dell'editoria al lavoro svolto negli ultimi quattro anni dal gruppo dirigente dell'Unione, fino alla ricerca sul futuro della professione condotta coinvolgendo centinaia di colleghe e colleghi pensionati.



«Il tema del Congresso - ha ricordato Bossa – intende rappresentare la continuità, nella professione e nel sindacato, per quanti di noi hanno pensato di poter continuare a dare un contributo sia all'attività sindacale della Fnsi, di cui l'Ungp è organismo di base, sia nella professione, soprattutto su alcuni argomenti come la formazione, la deontologia e tutto ciò che riguarda lo sviluppo della professione».



All'apertura delle assise hanno partecipato, fra gli altri, anche il segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso e la presidente dell'Inpgi, Marina Macelloni. I lavori del Congresso si chiuderanno mercoledì 25 gennaio con l'elezione del nuovo gruppo dirigente: presidente, vicepresidenti, comitato esecutivo, collegio dei revisori.



MULTIMEDIA

Di seguito il video della prima giornata dell'VIII Congresso Ungp.

Allegata in calce la relazione del presidente uscente, Guido Bossa.