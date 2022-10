Un momento del Consiglio nazionale dell'Ungp

28 Ott 2022

L'Ungp verso l'VIII Congresso, al Consiglio nazionale i rappresentanti degli enti della categoria

Le assise si svolgeranno a Roma dal 25 al 27 gennaio 2023. In sala Tobagi, venerdì 28 ottobre, gli interventi del segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso, della presidente dell'Inpgi Marina Macelloni, del presidente Casagit Gianfranco Giuliani e del vicepresidente dell'Ordine nazionale, Angelo Baiguini.

Intervenendo ai lavori del Consiglio nazionale dell'Ungp, venerdì 28 ottobre 2022, il segretario generale della Fnsi Raffaele Lorusso ha formulato gli auguri di buon lavoro all'VIII Congresso nazionale dei giornalisti pensionati che si terrà a Roma dal 25 al 27 gennaio 2023.



«Il Congresso si tiene in una fase di profonda trasformazione della professione, nella quale la crisi incide pesantemente sul mercato del lavoro con un ridimensionamento dei giornalisti in termini numerici, ma non per il ruolo svolto nella società», ha detto Lorusso.



«Al nuovo governo appena insediato – ha aggiunto – il sindacato unitario dei giornalisti italiani rinnova la richiesta di varare una legge di sistema che sostituisca la 416 del 1981, rendendo la normativa in grado di garantire la trasformazione digitale dell'informazione e il sostegno al mercato del lavoro, senza ricorrere all'assistenzialismo, ma supportando adeguatamente un settore industriale che svolge un ruolo essenziale in una società democratica».



Ai lavori del Consiglio nazionale Ungp sono intervenuti anche la presidente dell'Inpgi Marina Macelloni, il presidente della Casagit Gianfranco Giuliani e il vicepresidente dell'Ordine nazionale dei giornalisti Angelo Luigi Baiguini, che hanno illustrato il ruolo svolto dagli Enti della categoria nella delicata fase di transizione dall'Inpgi all'Inps per quanto riguarda la gestione previdenziale dei lavoratori dipendenti e dei pensionati, e per le iniziative dell'Ordine sull'allargamento della platea dei professionisti dell'informazione.