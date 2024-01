La Sala della Protomoteca in Campidoglio (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

29 Gen 2024

'Giornalisti, tutte le regole da cambiare. Verso la riforma della professione': il 30 gennaio seminario a Roma

Al corso di formazione, organizzato dall’Odg del Lazio, parteciperanno tra gli altri anche Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, e il sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini. L’appuntamento è dalle 10 alle 14 nella Sala della Protomoteca in Campidoglio.

Un corso di formazione per giornalisti su come deve cambiare la professione, alla luce degli sconvolgimenti degli ultimi sessant'anni. La legge sull'Ordine dei giornalisti è del 1963. Il mondo è radicalmente cambiato e il giornalismo ha bisogno di una profonda riforma. È necessario riscrivere le regole, alla luce di Internet, dei nuovi mestieri dell'informazione, dell'invasione dei social network, dell'avvento dell'Intelligenza artificiale. L'Ordine dei giornalisti ha elaborato una sua proposta che ha presentato in Parlamento e in Parlamento è stato avviato l'esame del testo. Il corso (''Giornalisti, tutte le regole da cambiare/Verso la riforma della professione'') è organizzato dall'Ordine dei giornalisti del Lazio, presieduto da Guido D'Ubaldo, e parte proprio dalle nuove linee identificate dall'Ordine nazionale, per esaminare tutti gli aspetti della questione con il sindacato dei giornalisti, direttori di giornali, politici, rappresentanti dei videomaker e dei freelance. E' previsto anche l'intervento del sottosegretario all'Editoria Alberto Barachini.



L'appuntamento è in Campidoglio, a Roma, nella Sala della Protomoteca, martedì 30 gennaio 2024, dalle ore 10 alle 14. Dopo l'introduzione di Guido D'Ubaldo, presidente Ordine Lazio, sono previsti gli interventi di: Angelo Luigi Baguini, vicepresidente dell'Ordine - La nostra Riforma; Alessandra Costante, segretaria Fnsi - Precariato e Intelligenza artificiale, una professione in rivoluzione; Maurizio Molinari, direttore la Repubblica - Le nuove figure, i nuovi formati del giornalismo. Come adeguare le istituzioni di categoria; Davide Desario, direttore Adnkronos - Gli strumenti del nuovo giornalismo; Massimo Martinelli, direttore Il Messaggero - La notizia e le fonti autorevoli. Chi sono i nuovi giornalisti; Filippo Sensi, esperto di comunicazione, senatore Pd - Cosa si richiede a un giornalista del Terzo Millennio; Gianni Riotta, direttore Scuola giornalismo Luiss - L'importanza della formazione permanente. Il giornalismo negli altri Paesi; Saverio Cicala - L'esame professionale, come adeguarlo ai tempi; Vittorio Roidi, editore Professione Reporter - Ma il praticantato non si può abolire; Cristina Pantaleoni, presidente Associazione giornalisti videomaker - Il peso delle nuove professioni; Alberto Barachini - Governo e Parlamento, le possibilità per cambiare le norme. (Adnkronos, 28 gennaio 2024)