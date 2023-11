Da sinistra: Caterina De Roberto, Luisella Seveso, Paola Rizzi, Serena Bersani, Alessandra Addari, Mara Cinquepalmi, Roberta Lisi

20 Nov 2023

Giulia Giornaliste, Serena Bersani nuova presidente

Bolognese, per otto anni presidente dell'Aser, consigliera dell'Odg Emilia-Romagna e coordinatrice regionale di Giulia, prende il posto dell'uscente Silvia Garambois, per due mandati alla guida dell'associazione.

Si è svolta a Roma, sabato 18 novembre 2023, l'assemblea dell'associazione Giulia Giornaliste per il rinnovo del consiglio direttivo. La riunione è stata aperta dalla relazione della presidente uscente, Silvia Garambois, che ha riassunto il bilancio dei suoi due mandati, tra corsi di formazione, un incessante lavoro di advocacy nelle istituzioni, fino all'ultimo risultato: l'istituzione dell'Osservatorio sui media e il racconto della violenza all'Università la Sapienza di Roma, in collaborazione con le Cpo di Fnsi, Usigrai e Cnog.



Nuova presidente è la bolognese Serena Bersani, giornalista professionista da 30 anni, in Giulia dalla prima ora e coordinatrice di Giulia Emilia-Romagna. Per otto anni presidente dell'Associazione Stampa Emilia-Romagna (Aser), Bersani è anche consigliera dell'Ordine regionale dei giornalisti.



Vice presidente è stata eletta la milanese Paola Rizzi; segretaria la romana Roberta Lisi; tesoriera la sarda Alessandra Addari. In rappresentanza di tutti i territori nei quali è articolata la rete di Giulia sono state elette nel direttivo anche Luisella Seveso (Milano), Rossella Matarrese (Bari), Caterina De Roberto (Sardegna), Stefanella Campana (Torino), Eleonora De Nardis (Roma), Francesca Forleo (Genova). Nel collegio delle probe domine sono risultate elette Mara Cinquepalmi (Bologna), Sandra Pani (Sardegna) e Sandra Bortolin (Trentino Alto Adige).