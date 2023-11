Un momento dell'assemblea dei rappresentanti dei soci Casagit

28 Nov 2023

I 50 anni di Casagit Salute, Costante: «Abbiamo il dovere di continuare a immaginare il futuro insieme»

Al via con la nona assemblea nazionale dei rappresentanti dei soci, a Roma, le iniziative per festeggiare l'importante traguardo della Cassa.

È iniziato martedì 28 novembre 2023, con la nona assemblea nazionale dei rappresentanti dei soci, l'anno del giubileo di Casagit Salute. «Un momento per condividere la nostra storia, comprendere e anticipare i bisogni dei soci e guardare con fiducia le sfide del futuro», ha ricordato il direttore della Cassa, Francesco Matteoli, aprendo i lavori, cui hanno preso parte anche i rappresentanti degli organismi della categoria.



«Le sfide che attendono Casagit e la Fnsi – ha evidenziato la segretaria generale Alessandra Costante – sono oggi diverse rispetto al 1974. Dobbiamo pensare al futuro, fortemente influenzato da un mercato del lavoro giornalistico che risente di una crisi editoriale profonda e di un diverso paradigma del lavoro. Anche se in questi anni è cambiato, la Fnsi resta il motore di Casagit. Oggi come allora abbiamo il dovere di continuare a immaginare il futuro dei giornalisti insieme con Casagit».



"Alla nostra", il motto scelto dalla Cassa per festeggiare l'importante traguardo. «Per i cinquant'anni – si legge sul sito web – brindiamo a quello che ci è più caro: la salute dei nostri 55.000 soci».