Il neopresidente Ifaj Steve Werblow con Lisa Bellocchi (Foto: unarganews.org)

26 Ago 2024

Ifaj, il Congresso in Svizzera elegge Steve Werblow come nuovo presidente

Per l’Italia era presente Lisa Bellocchi di Unarga.

Ifaj, la Federazione mondiale dei giornalisti agricoli, di cui l’Italia fa parte tramite Unarga, ha svolto tra il 13 e il 18 agosto 2024 il proprio Congresso annuale. L’appuntamento si è svolto in Svizzera, ad Interlaken. Nel corso del Congresso si è proceduto al rinnovo delle cariche. Il nuovo presidente è lo statunitense Steve Werblow, in precedenza vicepresidente. Alla vicepresidenza è stato eletto l’argentino Adalberto Rossi (le radici italiane sono evidenti, la nonna era di Firenze) che in precedenza aveva svolto le funzioni di segretario. Alla segreteria è stato eletto il britannico Adrian Bell, per molti anni, in precedenza, impegnato come tesoriere. New entry, nel ruolo di tesoriera, la sudafricana Magda Du Toit. Queste quattro persone costituiscono il “presidium” che governa la federazione; al loro operato si affiancano le decisioni prese dall’assemblea degli executive members, uno per ogni Paese associato. Per l’Italia è Lisa Bellocchi.



Su incarico del presidente Zalambani, la Bellocchi ha invitato ad un incontro in Italia nel 2025 il “presidium” di Ifaj, per celebrare il cinquantesimo anniversario del Congresso mondiale svoltosi a Milano nel 1975 e nel decennale del press tour organizzato in concomitanza con Expo 2015.