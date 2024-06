Un momento del Consiglio nazionale Unarga

14 Giu 2024

Consiglio nazionale Unarga, Costante: «La stampa specializzata è un faro per i cittadini»

La segretaria generale Fnsi: «Quello che finisce sulle nostre tavole ogni giorno dipende anche da quanto è corretto tutto che viene diffuso dai media sul tema dell’alimentazione». Ad aprire i lavori un messaggio del ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin.

Si è svolto nella mattinata di venerdì 14 giugno 2023, nella sede della Fnsi a Roma, il Consiglio nazionale dell'Unarga, l’Unione Nazionale Associazioni Regionali Giornalisti Agricoltura, Alimentazione, Ambiente, Territorio, Foreste, Pesca, Energie, Turismo Rurale e Ambientale.



In apertura dei lavori il presidente del Gruppo di specializzazione della Fnsi, Roberto Zalambani, ha letto un messaggio inviato per l'occasione dal ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin. «La stampa specializzata - ha scritto, fra l'altro, il ministro - costituisce un irrinunciabile elemento di ricchezza informativa per la nostra società. Nel caso dell'ambiente e dell'energia, materie di mia diretta competenza, l'approfondimento giornalistico rappresenta il più prezioso dei viatici per informare correttamente i cittadini su tematiche di rilevante complessità. Assistiamo a una crescente attenzione dei cittadini nei confronti delle tematiche ambientali, energetiche e climatiche: questo segnale, di grandissima importanza per l'evoluzione di una comunità, va accompagnato con un'informazione puntuale, attenta, che non esasperi gli animi ma che sappia entrare nel merito tecnico con dinamicità ed esperienza giornalistica».



Alessandra Costante, segretaria generale del sindacato dei giornalisti, ha sottolineato la «grande responsabilità della stampa specializzata, che rappresenta un faro per i cittadini. Quello che finisce sulle nostre tavole ogni giorno dipende anche da quanto è corretto tutto che viene diffuso dai media sul tema dell’alimentazione. I gruppi di specializzazione - ha concluso - sono la longa manus della Fnsi nei vari settori».



Il presidente dell'Unarga Roberto Zalambani ha aggiunto: «Oggi vogliamo rimarcare l'importanza della collaborazione tra colleghi, della partecipazione alle attività e dei corsi di formazione. Abbiamo sviluppato una serie di premi giornalistici che si svolgono a livello internazionale, nazionale e regionale. In questi premi cerchiamo di valorizzare soprattutto i giovani».



Durante l'assemblea è stata presentata anche la quinta edizione del premio di giornalismo Eit Food, un'iniziativa sostenuta in Italia dal Future Food Institute e per la quale Unarga riveste il ruolo di partner istituzionale.



Ai lavori del Consiglio nazionale sono intervenuti, fra gli altri, Maurizio Di Schino, componente della Giunta esecutiva e delegato Fnsi in Unarga, il segretario generale di Unarga Giampaolo Girelli, i vice presidenti Fabrizio Stelluto e Roberto Ambrogi e il presidente del collegio dei revisori Emilio Bonavita.