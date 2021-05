La home page di fondogiornalisti.it

06 Mag 2021

Il Fondo pensione complementare attiva il piano di investimento 'Life-Cycle'

Una nuova opportunità caratterizzata da flessibilità e dinamicità nelle scelte gestionali e basata sul ciclo di vita contributivo dell'iscritto. I giornalisti interessati potranno aderire, entro il 25 maggio, compilando l'apposito modulo.

È attivo anche per il Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani il piano di investimenti 'Life-Cycle', una nuova opportunità di gestire gli investimenti cui gli iscritti potranno aderire, entro il 25 maggio, compilando l'apposito modulo disponibile sul sito web del Fondo.



Il piano di investimento 'Life-Cycle' è caratterizzato da flessibilità e dinamicità nelle scelte gestionali e si basa sul ciclo di vita contributivo dell'iscritto. Nella fase iniziale di accumulo dei contributi si prevede di indirizzare gli investimenti in asset class ritenute più dinamiche; nella fase matura invece, dopo un progressivo ribilanciamento automatico degli investimenti, si verrà indirizzati verso profili con minori profili di rischio, consentendo di mettere in sicurezza il capitale accumulato nel corso della vita lavorativa.



Il piano è adatto quindi ad un iscritto che non intenda partecipare attivamente alla scelta del comparto: sapendo che il tempo mancante al pensionamento è una variabile importante per le decisioni sugli investimenti potrà optare per un modello automatico di adeguamento del profilo di investimento alle proprie esigenze previdenziali.



Come opera il 'Life-Cycle'

Il 'Life-Cycle' ha una modalità di funzionamento che si basa su un investimento a tasso di rendimento e dinamicità decrescenti in funzione dell'avvicinarsi della data di pensionamento. Ogni nuovo iscritto, al momento dell'adesione sarà inserito in un piano di investimento automatico ('Life-Cycle') in relazione agli anni mancanti alla data del pensionamento:

- Lungo Termine: dall'adesione fino a quando mancano 15 anni al pensionamento (all'incirca fino al compimento del 52° anno di età);

- Medio Termine: da quando mancano 15 anni fino a 5 anni al pensionamento (all'incirca dal 53° anno di età fino al compimento dei 62 anni);

- Breve Termine: da quando mancano 5 anni fino al pensionamento (dal 63° anno in poi).



È comunque facoltà dell'iscritto scegliere in autonomia, ad ogni finestra di switch, un comparto diverso da quello attribuito automaticamente dal piano di investimento 'Life-Cycle'.



Termini e modalità di adesione

L'opzione di investimento si potrà esercitare fino al 25 maggio 2021, presentando agli uffici del Fondo l'apposito modulo, che una volta compilato dovrà essere inviato via pec all'indirizzo modulistica@pec-giornalisti.it o per raccomandata A.R. al Fondo Pensione Complementare Giornalisti Italiani - Corso Vittorio Emanuele II, 349 - 00186 Roma.



Tutte le informazioni utili sono disponibili sul sito web del Fondo.