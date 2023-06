La sede de Il Messaggero in via del Tritone a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

14 Giu 2023

Il Messaggero, mostre ed eventi per i 145 anni

La sede storica del giornale in via del Tritone a Roma sarà aperta al pubblico.

Il Messaggero festeggia i suoi 145 anni di storia, con una serie di eventi e incontri dedicati ai suoi lettori, in programma fino al 19 giugno 2023. Per l'occasione la sede storica del giornale è aperta al pubblico con mostre, esposizioni di prime pagine storiche e ospiti d'eccezione.



Inoltre, i visitatori, possono avere la stampa della prima pagina che più ha segnato le loro vite: un omaggio per celebrare l'indissolubile legame tra il quotidiano e i suoi lettori. Tutti gli incontri sono trasmessi in streaming sui maxischermi posizionati in via del Tritone e sulle piattaforme web e social.



Ospiti della prima giornata, il 13 giugno, Carlo Verdone, Valerio Lundini, Sebino Nela, Nando Orsi, Nancy Brilli, Carlotta Proietti e i Presidenti dei circoli storici di Roma. Oggi, 14 giugno, evento dedicato ai funerali di Silvio Berlusconi, con la diretta e gli incontri con le persone che lo conoscevano: l'argentiere Battistoni, il ristoratore del Ghetto, Vanzina e Barillari, oltre ai talk con i giornalisti del quotidiano.



Domani, 15 giugno, sarà la volta di Michela Giraud, Pilar Fogliati, Barbara Ronchi, The Pills, e dell'AD di Acea Fabrizio Palermo; venerdì sarà la volta di Giovanni Malagò, Ariete, Massimo Ghini e Ricky Memphis e del rapper Ludwig. Oltre a questi ospiti, da non perdere lo Show di Alex Britti il 16 giugno e lo show cooking di Chef Ruben il 15.



Concluderanno gli incontri lunedì19, Fausto Brizzi, Ilenia Pastorelli, Maria Teresa Fendi, Guillermo Mariotto (Gattinoni) e Stefano Dominella e gli street artist Maupal, Lucamaleonte e Diavu, e infine gli AD di Italgas e Autostrade, Paolo Gallo e Roberto Tomasi. Gran finale a via del Tritone con Paola Cortellesi e Riccardo Milani. Per l'occasione, e in attesa del grande evento che si terrà lo stesso giorno alla presenza di cariche istituzionali presso Villa Miani, uscirà con il quotidiano l'inserto speciale sui 145 anni Roma capitale del Futuro. (Ansa).