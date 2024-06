Il ministro Adolfo Urso (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

13 Giu 2024

Il ministro Urso contro Il Foglio e Il Riformista, la solidarietà della Fnsi ai colleghi

Per il sindacato dei giornalisti «iniziative di questo tipo sono il sintomo, l'ennesimo, dell'insofferenza di alcuni personaggi politici nei confronti della libertà di stampa e di critica. E fanno pensare che certa politica non capisca, o non voglia capire, neanche l'ironia».

La Fnsi esprime solidarietà ai colleghi del Foglio, Luciano Capone e Claudio Cerasa, e del Riformista, Annarita Digiorgio e Andrea Ruggieri, nei cui confronti il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ha avanzato richiesta di risarcimento da 250 a 500 mila euro perché, come riporta il quotidiano diretto da Cerasa in un articolo del 12 giugno 2024, si è sentito «leso nell'onore e nella reputazione» per articoli su «delicati temi di politica industriale» e per l'uso di un «nomignolo originale ma denigratorio».



