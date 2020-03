Anniversario | 21 Mar 2020 CONDIVIDI:

Il Sugc in marcia per don Peppe Diana: «La memoria non si ferma»

L'appuntamento promosso dal Comitato Don Peppe Diana con Libera Caserta, L'Agesci Campania, la Diocesi di Aversa, il Masci Campania in collaborazione con il presidio di Libera Aversa "Dario Scherillo e Attilio Romanò".

I giornalisti del Sugc alla marcia virtuale per don Peppe Diana

Anche il Sindacato unitario dei giornalisti della Campania ha voluto aderire alla marcia virtuale sui social per la commemorazione di Don Peppe Diana, prete ucciso dalla camorra il 19 marzo 1994, ventisei anni fa. «Il Coronavirus non ferma la memoria. Noi non dimentichiamo», spiegano i rappresentati dei giornalisti campani.



L'appuntamento è stato organizzato dal Comitato Don Peppe Diana insieme con Libera Caserta, L'Agesci Campania, la Diocesi di Aversa, il Masci Campania in collaborazione con il presidio di Libera Aversa "Dario Scherillo e Attilio Romanò". «Una bellissima iniziativa per tenere viva la memoria storica», si legge sul sito web del Sugc.