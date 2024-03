La Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

18 Mar 2024

Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, a trent'anni dalla morte due iniziative a Roma

I due cronisti uccisi a Mogadiscio il 20 marzo 1994 verranno ricordati al liceo linguistico Tito Lucrezio Caro e alla Biblioteca Nazionale.

Mercoledì 20 marzo 2024 ricorrerà il trentennale dell'uccisione a Mogadiscio della giornalista Ilaria Alpi e dell'operatore Miran Hrovatin. Nel liceo linguistico Tito Lucrezio Caro di Roma (via Venezuela 30), la scuola dove ha studiato Ilaria, alle 10:30 sarà svelato al pubblico nell’aula magna dell’Istituto (dedicata a Ilaria Alpi) un murale realizzato dall’artista Alessandra Chicarella dedicato ai due giornalisti tragicamente scomparsi. Per l’occasione verranno esposti alcuni pannelli della mostra “Mi richiama talvolta la tua voce” di Paola Gennari Santori dedicata al mondo personale di Ilaria Alpi e messi a disposizione dalla Fondazione Paolo Murialdi.



Le figure dei due cronisti verranno ricordate anche nella Biblioteca Nazionale Centrale di Roma (viale Castro Pretorio 105): dalle 10 alle 13 si svolgerà un seminario dal titolo “Le voci del coraggio” dedicato a Ilaria, Miran e ai giornalisti uccisi in guerra (Marco Luchetta, Dario D’Angelo, Andy Rocchelli, Alessandro Sasa Ota, Enzo Baldoni, Simone Camilli).