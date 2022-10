Inpgi e Adepp, sondaggio per giornalisti liberi professionisti

28 Ott 2022

C'è tempo fino al 10 novembre 2022 per partecipare alla rilevazione avviata per fotografare l'attuale situazione in cui versano gli iscritti agli Enti previdenziali privati.

C'è tempo fino al 10 novembre 2022 per partecipare al sondaggio che le varie Casse di previdenza dei liberi professionisti, fra cui l'Inpgi, in collaborazione con il centro studi dell'Adepp, associazione degli Enti previdenziali privati, hanno avviato per fotografare l'attuale situazione in cui versano i professionisti iscritti alle Casse.



Per partecipare all'indagine, aperta a tutti i giornalisti, basterà compilare un questionario in forma totalmente anonima, tramite l'applicazione Google Form, cui accedere cliccando sul seguente link: https://forms.gle/mKwLJxhGn5UVuES56.



Il questionario, che richiede pochi minuti per la compilazione, è finalizzato ad analizzare alcuni aspetti dell'esercizio delle professioni, gli eventuali elementi di eterogeneità/omogeneità tra le stesse.



Foto: Andreas Breitling da Pixabay