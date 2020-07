Inpgi2, al via da settembre le domande di indennità per congedo parentale Covid-19

I giornalisti iscritti in via esclusiva quali liberi professionisti o titolari di collaborazione coordinata e continuativa alla Gestione separata dell'Ente, in possesso dei requisiti richiesti, potranno inoltrare l'istanza in modalità telematica avvalendosi dei codici di accesso alla propria area riservata.

Inpgi2, al via da settembre le domande di congedo parentale per lavoratori autonomi

Via libera al «congedo parentale straordinario, per i giornalisti iscritti in via esclusiva – quali liberi professionisti o titolari di collaborazione coordinata e continuativa – alla Gestione separata dell'Inpgi», l'Istituto nazionale di previdenza della professione giornalistica: si tratta di un beneficio riservato agli associati «con figli di età non superiore a 12 anni, ovvero anche di età superiore, se disabili», e «la condizione per richiedere il congedo straordinario è che, all'interno del proprio nucleo familiare, non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione, o cessazione dell'attività lavorativa, o altro genitore disoccupato o non lavoratore». Lo rende noto la stessa Cassa pensionistica privata guidata da Marina Macelloni, riferendo che le istanze potranno essere presentate all'Inpgi solo a decorrere dal prossimo primo settembre, esclusivamente in modalità telematica seguendo le istruzioni riportate nel sito web (www.inpgi.it) e avvalendosi dei codici di accesso alla propria area riservata.



«Il congedo straordinario, che non comporta il riconoscimento di contribuzione figurativa, è alternativo al 'bonus' per l'acquisto di servizi di baby-sitting a carico dello Stato», si precisa. «L'importo del congedo parentale straordinario, non potrà eccedere i 300 euro lordi fino a concorrenza di una spesa complessiva di 800mila euro. A tal fine per il riconoscimento del beneficio, si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle relative domande», si chiude la nota. (Ansa)



