Inpgi2, liquidati 9.688 bonus Covid per il mese di maggio a sostegno dei lavoratori autonomi

Pervenute inoltre ulteriori 171 domande di bonus, che gli uffici dell'ente stanno istruendo e la cui liquidazione avverrà nei prossimi giorni. Anticipati intanto circa 9,7 milioni di euro. Solo per i nuovi beneficiari, c'è tempo fino al 14 settembre per presentare la domanda.

La sede dell'Inpgi di via Nizza a Roma

Sono 9.688 i bonus Covid relativi al mese di maggio erogati dall'Inpgi agli iscritti alla Gestione separata dell'Istituto a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il 14 agosto, del decreto legge 104/2020 che ha reso operativa la misura di sostegno al reddito per i lavoratori autonomi iscritti agli enti e casse di previdenza privatizzati che hanno subito una riduzione dei loro compensi a causa della situazione di emergenza sanitaria.



«In particolare – spiega un post pubblicato su InpgiNotizie.it – l'articolo 13 del decreto ha stabilito che il Bonus in questione, di importo una tantum pari a 1.000 euro, spetta in automatico per tutti i beneficiari del precedente Bonus del mese di aprile, ferma restando, solo per coloro che all'epoca non avevano i requisiti ovvero che non si erano avvalsi della facoltà di richiederlo, la possibilità di presentare una specifica domanda».



L'Istituto, rende noto l'Inpgi, ha già provveduto ad erogare il bonus di 1.000 euro a tutti i beneficiari dell'indennità per il mese di aprile, sostenendo un onere anticipato per un importo complessivo di circa 9,7 milioni di euro. Sono inoltre pervenuta ulteriori 171 domande di bonus, che gli uffici stanno istruendo e la cui liquidazione avverrà nei prossimi giorni.