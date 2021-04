Associazioni | 19 Apr 2021 CONDIVIDI:

'La Sicilia', protestano i collaboratori della provincia di Catania

Da sabato 17 aprile, a tempo indeterminato, i giornalisti non invieranno i loro articoli a causa del mancato rispetto degli accordi sottoscritti con l'azienda, anche con l'assistenza dell'Assostampa provinciale, sui pagamenti arretrati.

La pagina di Catania di lasicilia.it

Da sabato 17 aprile 2021, a tempo indeterminato, i collaboratori della provincia di Catania del giornale 'La Sicilia' non invieranno i loro articoli per protestare a causa del mancato rispetto degli accordi sottoscritti con l'azienda, anche con l'assistenza dell'Assostampa Catania, sui pagamenti arretrati. «La segreteria provinciale condivide e sostiene la protesta», si legge sul sito web dell'Associazione Siciliana della Stampa.



«Abbiamo più volte tentato – spiegano i collaboratori – la strada della mediazione. Abbiamo atteso e sperato che le nostre richieste e gli accordi sottoscritti con la proprietà, venissero rispettati. Invece, per l'ennesima volta, siamo stati delusi».



La segreteria provinciale esprime piena solidarietà ai colleghi ed annuncia sin da ora che continuerà a sostenere la loro vertenza in ogni sede che riterranno opportuna.