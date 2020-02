Lavoro autonomo, insediate l'Assemblea nazionale e la Commissione

Presieduti dal segretario generale aggiunto Mattia Motta, i freelance hanno confermato coordinatore il triestino Maurizio Bekar. Individuati anche i tre rappresentanti degli autonomi in Commissione contratto: il milanese Giuseppe Ceccato, la napoletana Roberta De Maddi e l'aostano Alessandro Mano.

Da sinistra: Alessandro Mano, Giuseppe Ceccato, Raffaele Lorusso, Roberta De Maddi, Giuseppe Giulietti, Mattia Motta.

Insediata la Commissione lavoro autonomo nazionale (Clan) della Fnsi che, presieduta dal segretario generale aggiunto freelance Mattia Motta, ha confermato coordinatore il triestino Maurizio Bekar. L'uscente è stato eletto con 11 voti, mentre la romana Solen De Luca ha ricevuto due preferenze. Ai lavori della Clan si sono affiancati quelli dell'assemblea nazionale che ha indicato i tre rappresentanti dei freelance nella Commissione contratto. I prescelti sono il milanese Giuseppe Ceccato (16 voti), la napoletana Roberta De Maddi (13), l'aostano Alessandro Mano (13). Hanno ricevuto preferenze, inoltre, la romana Gaia Giuliani (6), la milanese Nicoletta Morabito (6), il torinese Massimiliano Borgia (2). Registrata anche una scheda bianca.



«Si apre una fase nuova di rappresentanza per i giornalisti non dipendenti nel segno dell'inclusione e della responsabilità – dichiara Motta –. È importante sostenere sui territori le colleghe e i colleghi che si stanno organizzando in coordinamenti che fanno riferimento alle Assostampa e alle commissioni regionali del lavoro autonomo. Denunciare il falso lavoro autonomo che inquina l'informazione in Italia attraverso organizzazione, mobilitazione e, se necessario, conflitto è la prospettiva per passare dalla protesta alla proposta, dalla resistenza al progetto».