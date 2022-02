Il direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Oscar Iarussi (Foto: @LaGazzettaWeb)

19 Feb 2022

Lorusso: «Il ritorno della Gazzetta del Mezzogiorno bella notizia per il mondo dell'informazione»

«Il ritorno in edicola della Gazzetta del Mezzogiorno è una bella notizia per l'informazione italiana. La Puglia e la Basilicata ritrovano una testata storica e autorevole. Si rafforza così il pluralismo delle voci, pilastro fondamentale della democrazia perché essenziale per la formazione di un'opinione pubblica libera, matura e consapevole e per la crescita delle comunità». Lo afferma Raffaele Lorusso, segretario generale della Fnsi.



«Dopo la scellerata decisione di interromperne le pubblicazioni – prosegue – e l'assenza forzata dalle edicole per quasi sette mesi, il giornale riprende il proprio cammino. Un risultato reso possibile dal coraggio dei nuovi azionisti e dalla volontà di chi, a cominciare dai giornalisti, non si è arreso di fronte alle difficoltà, trovando anche la forza di reagire ai giochi di parti importanti della politica locale, preoccupate più di provare a determinare assetti proprietari di proprio gradimento che della sorte dei lavoratori e delle loro famiglie».



Per il segretario generale Lorusso, «comincia adesso una nuova avventura: buon lavoro – conclude – al direttore Oscar Iarussi, alla redazione e a tutte le maestranze».