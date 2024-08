La giornalista Stefania Battistini (Foto: streaming da @Tg1Rai)

19 Ago 2024

Minacce a giornalisti Rai, Costante: «La Farnesina convochi l'ambasciatore russo»

La segretaria generale Fnsi dopo il rientro in Italia di Stefania Battistini e Simone Traini: «Ci chiediamo cosa aspetti il governo a manifestare disagio e stupore nei confronti della Russia di Putin». E alle esternazioni di Nicolai Lilin replica: «Dovrebbe sapere che la libertà di informazione è caposaldo della nostra Costituzione».

«Essendo anche cittadino italiano, Nicolai Lilin dovrebbe sapere che in questo Paese la libertà di informazione è un caposaldo della Costituzione, democratica davvero». Così Alessandra Costante, segretaria generale della Fnsi, dopo le minacce dello scrittore moldavo alla giornalista del Tg1 Stefania Battistini e all'operatore Simone Traini denunciate anche da David Puente su Open domenica 18 agosto 2024.



«Sul caso dei colleghi della Rai inviati in Ucraina e dopo le minacce richiamati in Italia dalla tv di stato - prosegue Costante - ci chiediamo cosa aspetti invece questo governo a manifestare disagio e stupore nei confronti della Russia di Putin. Le interrogazioni parlamentari, anche se di maggioranza, sono un esercizio di stile. Ciò che invece può incidere in questa vicenda è la convocazione dell'ambasciatore russo alla Farnesina per chiedere formalmente conto delle minacce ai due giornalisti e a tutta l'informazione italiana».