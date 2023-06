La sede dell'Assostampa Molise a Campobasso

20 Giu 2023

Molise, l'Assostampa incontra i candidati alla presidenza della Regione

Presente solo Roberto Gravina, che ha assicurato massima collaborazione. Assenti Emilio Izzo e Francesco Roberti.

Il giornalismo bene della democrazia, sostegno all’editoria e qualità del prodotto, uffici stampa negli enti pubblici sono alcuni dei temi trattati, martedì 20 giugno 2023, in occasione dell’incontro programmato tra i vertici dell’Assostampa del Molise e i candidati alla presidenza della Regione Molise. «All’iniziativa - rende noto il sindacato regionale - ha aderito Roberto Gravina, della coalizione di Centro sinistra. Assenti Emilio Izzo per disguidi di segreteria e Francesco Roberti che ha scelto solo incontri con i cittadini».



I dirigenti dell’Asm hanno ribadito l’importanza del dialogo tra chi amministra e chi deve raccontare i fatti di interesse pubblico. «L’accesso all’informazione professionale e di qualità - si legge in una nota - è un bene essenziale per la democrazia, che va sostenuto dalla fiscalità generale. Infatti, nel 2015, la Regione Molise si è dotata di una legge specifica, ma il suo impatto sul mercato, dopo diversi anni di applicazione, deve essere ora monitorato e verificato. E, se da un lato ci sono i segnali del crescente disinteresse dei cittadini verso i media, il successo dell’iniziativa di Assostampa per riportare i giornali in oltre 40 comuni molisani, dimostra che non sempre l’informazione è considerata bene residuale e non necessaria alla vita quotidiana. Alla politica l’Asm, infine, ha sollecitato l’implementazione dell’attività del Corecom e la diffusione degli uffici stampa nelle amministrazioni locali, anche in forma consorziata».



Gravina ha condiviso i temi evidenziati dal sindacato regionale dei giornalisti assicurando la massima collaborazione. Nell’occasione ha annunciato il concorso per ricoprire il posto di ufficio stampa nel comune capoluogo, come concordato con l’Asm in uno degli incontri istituzionali.