Napoli, aggressione a Luciana Esposito: condanne confermate in Appello

10 Giu 2024

Napoli, aggressione a Luciana Esposito: condanne confermate in Appello

Con l'udienza di mercoledì 5 giugno 2024, alla quale ha partecipato il responsabile per la legalità del Sugc, Mimmo Rubio, grazie al lavoro degli avvocati Emilia Granata e Maurizio Sosti, si è chiuso un processo durato quasi dieci anni.

Sono state confermate, dalla prima sezione della Corte d'Appello di Napoli, tutte le condanne e anche il risarcimento al Sindacato unitario giornalisti della Campania nel processo per l'aggressione alla giornalista Luciana Esposito avvenuta nel Parco Merola di Ponticelli nel 2015. Con l'udienza di mercoledì 5 giugno 2024, alla quale ha partecipato il responsabile per la legalità del Sugc, Mimmo Rubio, grazie al lavoro degli avvocati Emilia Granata e Maurizio Sosti, si è chiuso un processo durato quasi dieci anni.



«In questo lunghissimo tempo - affermano la segretaria del Sugc, Geppina Landolfo, e il segretario aggiunto della Fnsi Claudio Silvestri - Luciana ha dovuto subire continui tentativi di delegittimazione e di isolamento, che sono arrivati da parte di alcune associazioni che operano a Ponticelli, ma anche da molti colleghi. Il Sindacato continuerà a starle accanto nel coraggioso lavoro di informazione su un territorio complicato, dove la camorra continua a dominare. Inoltre, la lunghezza del processo ha inciso sulla procedibilità e i reati di violenza privata e lesioni che sono stati dichiarati estinti per intervenuta prescrizione, confermando però le statuizioni civili nei confronti della persona offesa e del sindacato e condannando altresì gli imputati al pagamento delle spese processuali». (Da: sindacatogiornalisti.it)



(Foto di VBlock da Pixabay)