Gaspare Borsellino (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

11 Ott 2023

Nasce La4News, aggregazione di quattro agenzie di stampa

A creare la rete di imprese sono Italpress, MF Newswires, 9Colonne e Agenzia Nova. Il presidente, eletto all'unanimità, è Gaspare Borsellino. Barachini: «È il primo frutto della riforma del settore».

Nasce La4News-Agenzie in Rete, la prima Rete di Imprese formata da agenzie di stampa. L'hanno creata Italpress, MF Newswires, 9Colonne e Agenzia Nova. Con l'atto stipulato il 28 settembre - fa sapere Primaonline - ha preso vita la prima aggregazione stabile di quattro agenzie di stampa nazionali che potranno così partecipare insieme, oltre all'iscrizione all'Albo delle agenzie di stampa a rilevanza nazionale, anche ad altri bandi pubblici e privati sia in Italia che in Europa. L'aggregazione delle quattro agenzie porta in La4News 61 giornalisti professionisti assunti a tempo indeterminato, «che nel tempo potrebbero ulteriormente aumentare».



Presidente della nuova rete di imprese La4News è stato eletto all'unanimità Gaspare Borsellino, founder e direttore responsabile dell'agenzia di stampa Italpress, che sarà affiancato in Consiglio da Daniele Lucherini (MF Newswires), Isabella Liberatori (9Colonne) e Fabio Squillante (Agenzia Nova).



«Saluto con favore la nascita di La4News, la nuova rete di imprese formata da Italpress, Mf Newswires, Agenzia Nova e 9Colonne - afferma in una nota il sottosegretario alla presidenza del Consiglio con delega all'informazione e all'editoria Alberto Barachini - Uno dei primi frutti positivi della riforma del sostegno alle agenzie di stampa attesa da diversi anni. L'aggregazione delle piccole agenzie, più volte ipotizzata in passato, consentirà a queste realtà editoriali di mettere in sinergia competenze ed esperienze in un ambito, quale è quello dell'informazione primaria, che costituisce un significativo punto di riferimento per le istituzioni nazionali ed internazionali e per tutto il mondo dell'informazione di cui costituisce una importante fonte». (Ansa, 10 ottobre 2023)