Le prime pagine dei quotidiani del gruppo Nem del 3 novembre 2023

03 Nov 2023

Nem, i Cdr: «Pronti a raccogliere la sfida dell'editore, ma servono condizioni per farlo»

Il Coordinamento dei Comitati di redazione delle sette testate del gruppo: «Necessario un piano industriale coerente e indicazioni chiare sull’organizzazione del lavoro giornalistico».

«I giornalisti delle testate del gruppo Nem e i Comitati di redazione augurano buon lavoro alla nuova direzione, nella persona del direttore Luca Ubaldeschi, e alla proprietà». Lo si legge in una nota diffusa il 3 novembre 2023 dal Coordinamento dei Cdr de il Corriere delle Alpi, il Mattino di Padova, il Messaggero Veneto, la Nuova di Venezia e Mestre, Nord Est Economia, il Piccolo di Trieste, la Tribuna di Treviso.



«Il 2023 - prosegue il comunicato - è stato un anno di transizione non facile per le sette testate – il Mattino di Padova, la Nuova Venezia, la Tribuna di Treviso, il Corriere delle Alpi, il Messaggero Veneto, il Piccolo di Trieste e Nord Est Economia – le cui redazioni hanno vissuto con senso di responsabilità e immutato impegno il passaggio da un gruppo editoriale a un altro, affrontando le difficoltà legate a organici sempre più ridotti, carichi di lavoro crescenti e turni di lavoro diventati ormai insostenibili. Il gruppo Nem ha annunciato alle redazioni un piano industriale ed editoriale che dice di voler investire sulle professionalità presenti nei giornali, sulla multimedialità e gli eventi come strumenti complementari alla carta stampata. Ne attendiamo l’applicazione concreta, auspicando che l’importanza assegnata dall’editore al patrimonio rappresentato dalle redazioni si traduca nell’impegno a rafforzare gli organici e dare dignità all’apporto prezioso dei collaboratori. Solo così si potranno costruire contenuti di qualità, da veicolare poi attraverso piattaforme diverse per raccontare e far contare un territorio che ha un peso specifico importante nel panorama nazionale».



Il Coordinamento dei Cdr conclude: «Le assemblee delle redazioni sono compatte e pronte a raccogliere la sfida lanciata dall’editore, ma chiedono di essere messe nelle condizioni di farlo: con un piano industriale coerente e indicazioni chiare sull’organizzazione del lavoro giornalistico. Non solo: con rispetto e attenzione per le diverse sensibilità territoriali e le comunità dei lettori, che rappresentano l’interlocutore privilegiato della voce del Nord est. Ricordiamo – e facciamo naturalmente nostre – le parole che il presidente di Nem, Enrico Marchi, l’amministratore delegato Giuseppe Cerbone, il direttore editoriale Paolo Possamai e il direttore Luca Ubaldeschi hanno pronunciato negli incontri di presentazione con i Comitati di redazione: la notizia, approfondita, verificata, scritta liberamente dai giornalisti e dalle giornaliste, nel rispetto dei principi della carta deontologica dei giornalisti, è e sarà il centro del nostro lavoro».