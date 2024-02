Angelo Oliveto, presidente dell'Assostampa Basilicata

19 Feb 2024

'No alla legge bavaglio', il 22 febbraio Assostampa Basilicata in piazza a Potenza

L'appuntamento √® alle 10.30 per la mobilitazione lucana ¬ęcontro il disegno di legge Costa, a difesa del diritto all'informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati¬Ľ.

Giovedì 22 febbraio 2024, in piazza Mario Pagano a Potenza, alle 10.30, l'Associazione della Stampa di Basilicata darà voce alla mobilitazione che si sta organizzando in tutta Italia per continuare a dire No alla legge bavaglio.



Come anticipa il sindacato regionale, «verrà consegnato al Prefetto di Potenza Michele Campanaro il documento unitario per chiedere al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, di non firmare il disegno di legge che lede i diritti sanciti dall'articolo 21 della Costituzione. Contro il disegno di legge Costa, a difesa del diritto all'informazione e del diritto dei cittadini ad essere informati e contro il divieto rivolto ai giornalisti di pubblicare copia 'integrale o per estratto' dell'ordinanze di custodia cautelare fino alla fine dell'udienza preliminare».



Anche in Basilicata «scendiamo in piazza – prosegue l'Assostampa – per far sentire la voce dei giornalisti lucani in sintonia con la mobilitazione promossa dalla Federazione nazionale della Stampa italiana. Continueremo a sostenere il No alla legge bavaglio e a diffondere la petizione lanciata sul sito web change.org, a cui tutti possono aderire, per non vedere leso il diritto all'informazione sancito dalla nostra Costituzione».