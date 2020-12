Anniversario | 09 Dic 2020 CONDIVIDI:

'Non fermiamo questa voce', l'11 e il 14 dicembre iniziative in ricordo di Antonio Megalizzi

In occasione dell'anniversario dell'attentato a Strasburgo nel 2018 e della scomparsa del giovane giornalista, la Fondazione che ne porta il nome promuove una maratona radiofonica e la mobilitazione sui social #AntonioPerMe. Il Comune di Trento proietterà la sua immagine sulla Torre Civica in piazza Duomo.

Antonio Megalizzi

In occasione dell'anniversario dell'attentato a Strasburgo dell'11 dicembre 2018 e della scomparsa di Antonio Megalizzi, il 14 dicembre, la Fondazione Antonio Megalizzi presenta le iniziative per ricordare Antonio e tenere viva la sua memoria. La maratona radiofonica 'Non Fermiamo Questa Voce' l'11, l'iniziativa sui social #antonioperme e la proiezione dell'immagine di Antonio in piazza Duomo a Trento il 14. «Insieme a RadUni, il circuito delle radio universitarie italiane, ed Europhonica, il format radiofonico dedicato all'Unione europea, la Fondazione – spiega una nota – si unisce alla maratona radiofonica 'Non Fermiamo Questa Voce' in diretta sulle emittenti del circuito RadUni per tutto l'arco della giornata dell'11 dicembre. L'intento della maratona è quello di onorare il ricordo delle vittime dell'attentato di Strasburgo avvenuto ai mercatini di Natale l'11 dicembre 2018, in cui hanno perso la vita Antonio Megalizzi e il collega Bartosz Orent-Niedzielski».



Nella maratona saranno raccolti i contributi e alcune delle dirette realizzate da Antonio Megalizzi durante il suo lavoro a Europhonica, il format nato nel 2015 dalla collaborazione di diverse radio universitarie in Europa con lo scopo di raccontare le attività del Parlamento europeo e approfondire le tematiche di attualità politica, economica e culturale europea.



Si potrà anche ascoltare 'Cielo d'Acciaio', il racconto di Antonio Megalizzi registrato nel 2019 dai suoi colleghi e dalle sue colleghe della redazione italiana di Europhonica, e alcuni contributi su tematiche care ad Antonio, come la comunicazione, il giornalismo e la politica europea, realizzati da chi fin dall'inizio supporta la Fondazione, in primis gli enti che ne fanno parte.



Il 14 dicembre, inoltre, il Comune di Trento proietterà sulla Torre Civica in piazza Duomo a Trento l'immagine di Antonio realizzata da Mauro Biani. La Fondazione Antonio Megalizzi inviterà sui canali social a pubblicare un'immagine, un ricordo o un pensiero su Antonio con l'hashtag #antonioperme per poter condividere insieme la giornata.



PER APPROFONDIRE

Tutte le informazioni sulle iniziative in programma sono disponibili sul sito web della Fondazione Antonio Megalizzi.