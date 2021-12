La locandina della presentazione (particolare)

10 Dic 2021

'Notizie ai Margini', il 15 dicembre presentazione del IX Rapporto di Carta di Roma

Appuntamento alle 15 nella sede della Stampa estera e in diretta streaming. Partecipano, fra gli altri, Carlo Bartoli, Giuseppe Giulietti, Daniele Macheda, Elena Capparelli, Trianda Loukarelis, Rahel Saya, Marco Tarquinio, Trisha Thomas, Andrea Vianello, Giorgio Zanchini. Moderano Valerio Cataldi e Paola Barretta.

Mercoledì 15 dicembre, dalle 15 alle 17, la sede dell'associazione Stampa estera, in via dell'Umiltà 83, a Roma, ospita la presentazione del IX Rapporto di Carta di Roma "Notizie ai Margini". Dopo i saluti di Carlo Bartoli, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Giuseppe Giulietti, presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana e Daniele Macheda, segretario Usigrai, presentano i dati Giuseppe Milazzo e Chiara Zanchi.



I commenti sono affidati a Ilvo Diamanti. A seguire gli interventi di Elena Capparelli, Trianda Loukarelis, Rahel Saya, Marco Tarquinio, Trisha Thomas, Andrea Vianello, Giorgio Zanchini. Moderano Valerio Cataldi e Paola Barretta.



Per partecipare all'incontro nella sede della Stampa estera è necessario prenotare entro le 14 del 14 dicembre scrivendo a info@cartadiroma.org. La presentazione sarà anche trasmessa in diretta streaming.