La locandina del premio

09 Feb 2022

'Nuove generazioni per Comunità resilienti', al via il premio Wigwam Stampa Veneta 2022

Dedicato a giovani e giovanissimi, il concorso mette in palio riconoscimenti in denaro per articoli e video all'insegna del recupero, della condivisione e della valorizzazione della memoria degli anziani quale patrimonio della cultura immateriale delle realtà locali.

È entrata nel vivo la campagna, rivolta ai giovani under 25, del premio Wigwam Stampa Veneta 2022 'Nuove generazioni per Comunità resilienti', che mette in palio riconoscimenti in denaro per articoli e video all'insegna del recupero, della condivisione, della valorizzazione e consegna alle nuove generazioni della memoria dei nostri anziani quale patrimonio della cultura immateriale delle comunità locali.



Il premio, promosso dalla Rete delle Comunità Locali Wigwam del Veneto, è supportato, fra gli altri, da Anci Veneto, Sindacato giornalisti Veneto, Associazione dei giornalisti agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige (Argav) aderente a Unaga, dall'Ordine regionale dei giornalisti e Gruppo giornalisti pensionati. «Un partenariato aperto al quale si vanno aggiungendo singoli comuni, scuole di ogni ordine e grado e associazioni», spiegano i promotori.



I giovani e i giovanissimi, potranno partecipare inviando articoli inediti che raccontino/documentino l'attivismo delle comunità locali per la preservazione, la cura e la valorizzazione delle peculiarità dei territori (ambiente, cultura, prodotti e piatti tipici, persone). Gli elaborati prodotti saranno impaginati, pubblicati e diffusi dalla testata Wigwam News.



Sono previsti tre premi: 300 euro per elaborati individuali, uno per ogni categoria di età (under 14, 15-18, 19-25 anni); 800 euro per il miglior insieme di almeno 12 elaborati; 600 euro per il miglior video realizzato da un gruppo di almeno 12 componenti.



Per ricevere il bando e tutte le informazioni utili: direzione@wigwam.it.