Palinsesti di Radio Rai, Usigrai: «I conti non tornano»

15 Set 2022

«Come può accadere che in una presentazione ufficiale ci si dimentichi totalmente, o si ignori, l'esistenza del Canale Radiofonico Istituzionale dell'azienda? Nella brochure ci sono i loghi di tutti i canali, non quello di Gr Parlamento», denunciano i rappresentanti sindacali.

«Come può accadere che in una presentazione ufficiale ci si dimentichi totalmente, o si ignori, l'esistenza del Canale Radiofonico Istituzionale dell'azienda? Nella brochure ci sono i loghi di tutti i canali, non quello di Gr Parlamento. Dal direttore della Radiofonia non una parola; dal direttore di Radio 1, Gr e appunto Gr Parlamento non una parola. Il Canale, di fatto, è come se non esistesse». Lo denunciano, in una nota congiunta, Esecutivo Usigrai e Cdr del Giornale Radio Rai.



«Eppure – incalzano – con una programmazione quotidiana di 14 ore, 7 giorni su 7, Gr Parlamento manda in diretta o in differita Aule e Commissioni di Camera e Senato. Dibattiti, sedute, interrogazioni parlamentari, Question Time: in pratica tutta l'informazione di carattere istituzionale, senza trascurare appuntamenti e interventi di tutte le Alte Cariche e delle altre Istituzioni non parlamentari. Ha 5 Notiziari, interviste in presa diretta, rubriche di approfondimento quotidiane e settimanali, faccia a faccia, collegamenti dalle sedi istituzionali. Ogni appuntamento straordinario politico/istituzionale o grande evento trova spazio in un Filo Diretto o Speciale per l'occasione. Diamo ospitalità a Convegni, Focus e Webinar di alto profilo istituzionale».



Eppure, si legge ancora, «per la Rai, Gr Parlamento non merita citazione, non merita una presenza tra tutti gli altri loghi, non merita presentazione. Semplicemente – concludono Usigrai e Cdr – non esiste».