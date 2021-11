Giuseppe Giulietti e Daniele Macheda

17 Nov 2021

Servizio pubblico, Fnsi e Usigrai «insieme per liberare la Rai dai partiti»

Primo incontro a Saxa Rubra fra Giuseppe Giulietti e Daniele Macheda. Tra gli obiettivi comuni anche il rinnovo del contratto di servizio. «Il metodo seguito per arrivare alle nomine di queste ore conferma l'urgenza di queste iniziative», rilevano.

Il presidente della Federazione nazionale della Stampa italiana, Giuseppe Giulietti, ha incontrato oggi, 17 novembre 2021, a Saxa Rubra, il neosegretario dell'Usigrai, Daniele Macheda, per confermare, anche a nome del segretario generale della Fnsi, Raffaele Lorusso, che il comune lavoro che ha visto in questi anni la Federazione della Stampa al fianco del segretario Vittorio Di Trapani proseguirà nel solco del percorso indicato dal XVI Congresso dell'Unione sindacale giornalisti Rai.



Fra i primi comuni obiettivi, il rinnovato impegno per liberare la Rai dall'influenza dei partiti, attraverso una legge di riforma del servizio pubblico modellata sulle sentenze della Corte Costituzionale, e il rinnovo del contratto di servizio.



«Il metodo seguito per arrivare alle nomine di queste ore conferma l'urgenza di queste iniziative», è il commento di Giulietti e Macheda.