La sede Rai di viale Mazzini a Roma (Foto: ImagoEconomica/Fnsi)

21 Ago 2024

Pescara, Usigrai: «Il ricorso rigettato dal giudice del lavoro dimostra la possibilità di verificare il rispetto delle regole»

Per il sindacato, la decisione in merito all'azione contro la Rai per comportamento antisindacale in occasione dello sciopero del 6 maggio 2024 «ha permesso di mettere in evidenza la novità della questione posta dai ricorrenti». Il Tribunale ha ritenuto che «la non adesione era una mera notizia e non un comunicato di Unirai; ricordiamo che infatti questa associazione non ha l'agibilità sindacale in azienda prevista dallo Statuto dei lavoratori», scrive l'Esecutivo.

«È vero, il giudice del lavoro di Pescara ha rigettato il ricorso presentato dal Sindacato dei giornalisti abruzzesi contro la Rai per comportamento antisindacale, ma facendolo ha permesso di mettere in evidenza la novità della questione posta dai ricorrenti». Lo afferma l'Esecutivo Usigrai che, in una nota diffusa mercoledì 21 agosto 2024, ripercorre la vicenda.



«Per la prima volta in decenni di nostra attività – scrive il sindacato dei giornalisti del servizio pubblico – la Rai, nel lanciare il videocomunicato Usigrai con il quale si illustravano ai cittadini le ragioni dello sciopero del 6 maggio scorso, aveva premesso nel lancio dello stesso comunicato nelle edizioni della Tgr Abruzzo dello scorso 5 maggio, la non adesione all'agitazione da parte di Unirai; unico caso su tutto il territorio nazionale. Il ricorso non eccepiva il poter dare una notizia, ma il fatto di inserire la stessa nell'annuncio del comunicato sindacale».



Prosegue l'Usigrai: «Il Tribunale ha ritenuto che la non adesione era una mera notizia e non un vero e proprio comunicato di Unirai; ricordiamo che infatti questa associazione non ha l'agibilità sindacale in azienda prevista dall'art. 19 e seguenti dello Statuto dei lavoratori. Una mancanza di agibilità confermata e ribadita dalla stessa Rai che, nel corso del giudizio, ha prodotto il protocollo sottoscritto tra l'azienda e Unirai il 19 aprile 2024. Si tratta di un documento che la Rai non aveva mai reso disponibile, che ribadisce la non agibilità come prevista appunto dall'articolo 19 dello statuto dei lavoratori e i cui contenuti sono ora alla nostra più attenta valutazione».