Politica e informazione, Assostampa Molise: «Quando sono i politici a risarcire i giornalisti»

Dopo l'archiviazione del procedimento per diffamazione promosso nei confronti di Giovanni Minicozzi dall'ex consigliere regionale Salvatore Ciocca, il tribunale di Campobasso ha condannato il politico a risarcire il pubblicista per delle frasi postate sui social.

«Carcere e querele per "imbavagliare" i giornalisti. È questo il panorama italiano che il Parlamento stenta a modificare, anche perché spesso la politica usa il "grimaldello" giudiziario per intimorire le testate. "Esiste un giudice a Berlino?", si chiedeva il mugnaio di Postdam nell'opera di Bertold Brecht. Al tribunale di Campobasso, sì! Anzi, ce ne sono due, che hanno tutelato il lavoro del collega Giovanni Minicozzi, difeso dall'avvocato Arturo Messere». Lo afferma, in una nota, l'Associazione Stampa Molise.



«Il gip di Campobasso Veronica D'Agnone ha archiviato il procedimento per diffamazione promosso nei confronti del giornalista dall'ex consigliere regionale Salvatore Ciocca (Federazione della Sinistra) per alcuni servizi televisivi sulla sua attività di amministratore. Il giudice ha ritenuto "vere e circoscritte nel diritto di critica" le affermazioni di Minicozzi di gennaio 2018, in merito ad un emendamento presentato da Ciocca su Molise Acque», spiega il sindacato regionale.



«Una vittoria del diritto di cronaca e di critica – prosegue l'Assostampa – a cui è seguita la sentenza del giudice Roberta d'Onofrio, che ha condannato Ciocca a risarcire economicamente Minicozzi, per le frasi postate sui social, anche se non espressamente associate al nome del pubblicista. Due notizie positive per i giornalisti molisani e non solo, in attesa di una legge sulle liti temerarie, a difesa del lavoro nelle redazioni e della corretta informazione al servizio dei cittadini. L'Associazione della stampa del Molise sarà sempre al fianco dei colleghi per tutelarli e sostenerli».