06 Ott 2025

Premio del Sindacato Cronisti Romani 2025, la consegna l’8 ottobre in Fnsi

Ad aggiudicarsi il riconoscimento saranno Francesco Cancellato, Mimmo Muolo e Giovanni Grasso. Appuntamento alle 11 in sala Walter Tobagi.

Si svolgerà mercoledì 8 ottobre 2025 alle 11 nella sala Walter Tobagi della Fnsi (via delle Botteghe Oscure 54, Roma) la cerimonia di consegna del premio del Sindacato Cronisti Romani 2025. Il riconoscimento, spiegano gli organizzatori, «è dedicato a tutti i giornalisti che quest'anno hanno perso la vita nei diversi conflitti in corso mentre svolgevano il proprio lavoro. Un omaggio a chi, con coraggio, ha cercato di raccontare gli orrori delle guerre nella speranza di un mondo di pace».



Il premio del Sindacato Cronisti Romani 2025 sarà conferito a Francesco Cancellato, «per la sua autorevolezza, il coraggio e la costante dedizione al giornalismo libero e indipendente». Il premio alla carriera andrà a Mimmo Muolo, «tra i più autorevoli vaticanisti italiani, che con competenza, sensibilità e passione ha accompagnato negli anni momenti significativi della vita della Chiesa e del mondo contemporaneo». Il premio Uffici Stampa sarà attribuito a Giovanni Grasso, direttore dell'Ufficio stampa della Presidenza della Repubblica, «che ha mostrato nell'esercizio del suo incarico un forte senso delle istituzioni, unito ad amicizia e rispetto verso il mondo dell'informazione».



Menzioni speciali sono state attribuite a Marino Bisso, Rita Cavallaro, Maria Corbi, Angelo Franceschi, Angelo Perfetti e Giampiero Valenza, per il contributo e la dedizione mostrati nella professione giornalistica. A condurre la cerimonia sarà l'attrice e scrittrice Isabel Russinova. La giuria che ha assegnato i premi è stata presieduta da Roberto Mostarda e Rodolfo Martinelli Carraresi. (anc)