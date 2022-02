La giornalista Rossella Minotti (Foto: Edmondo Rho)

07 Feb 2022

Premio giornalistico Rossella Minotti 2021, proclamati i vincitori

Sono Silvia Morosi del Corriere della Sera per la sezione carta stampata; Graziana Capurso de La Gazzetta del Mezzogiorno per il web; Alessandro Politi de Le Iene per la sezione radio/tv. Menzioni speciali ad Alan David Scifo e Francesco Paolo Giordano. Il 1° marzo la cerimonia di consegna.

La seconda edizione del Premio giornalistico Rossella Minotti, per il 2021 diviso in tre sezioni, si è conclusa con la proclamazione dei tre vincitori, a cui andranno 1.000 euro a testa.



Per la carta stampata la giuria ha premiato Silvia Morosi del Corriere della Sera per l'articolo "Quei 29 senza patria a Tokyo già vincitori" (sui rifugiati partecipanti alle Olimpiadi) apparso su Sette.



La sezione web è stata vinta da Graziana Capurso de La Gazzetta del Mezzogiorno per l'articolo "Bari, 83enne in ospedale per tumore viene contagiato e muore. La denuncia: «Non è stato vaccinato in tempo»".



Nella sezione radio/tv il premio è andato ad Alessandro Politi per la videoinchiesta trasmessa da Le Iene "In Germania a casa di un nazista, condannato all'ergastolo in Italia".



Due menzioni speciali sono andate ad Alan David Scifo (già vincitore dell'edizione 2020 del Premio Minotti) per l'articolo "Noi italiani illusi scampati al più grande disastro nella storia delle miniere" (sulla tragedia di Marcinelle) pubblicato sull'Espresso e a Francesco Paolo Giordano per l'articolo "Wild swimming: il nuoto si fa selvaggio" pubblicato su Style Magazine.



Il Premio Minotti, che si tiene ogni anno, è dedicato a Rossella Minotti, caporedattrice e inviata de Il Giorno scomparsa prematuramente nel 2019. È promosso dalla famiglia, in collaborazione con la Federazione nazionale della Stampa Italiana e l'Associazione Lombarda dei Giornalisti ed è dedicato ai giornalisti under 35 iscritti al sindacato, i giovani colleghi che Rossella ha sempre avuto nel suo grande cuore e in cui credeva molto.



La giuria è composta da Edmondo Rho (marito di Rossella e già inviato di Panorama, ora in pensione), Venanzio Postiglione (vicedirettore del Corriere della Sera), Sandro Neri (direttore de Il Giorno), Anna del Freo (giornalista de Il Sole 24 Ore e segretaria generale aggiunta Fnsi) e Domenico Affinito (giornalista del Corriere della Sera, in qualità di vicepresidente della Alg).



La premiazione si terrà martedì 1° marzo 2022 nella sede dell'Alg a Milano: in tale occasione verranno consegnati i riconoscimenti sia ai vincitori del 2021, sia a quelli del 2020 (lo scorso anno la cerimonia di premiazione fu sospesa a causa della pandemia).