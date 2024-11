La giornalista Rossella Minotti

12 Nov 2024

Premio giornalistico Rossella Minotti, le modalità di partecipazione alla V edizione

Il concorso, intitolato alla collega prematuramente scomparsa, è organizzato dalla famiglia di Rossella e dalla Fnsi. Possono concorrere giovani giornaliste e giornalisti under 35. Il termine per le iscrizioni è fissato al 31 dicembre 2024.

È giunto alla quinta edizione il Premio giornalistico Rossella Minotti, il concorso intitolato alla collega prematuramente scomparsa nel 2019 organizzato dalla famiglia di Rossella e dalla Fnsi e rivolto alle giovani leve under 35 della categoria.



Il Premio Minotti edizione 2024 conferma, come lo scorso anno:

– l'estensione della partecipazione a tutte le colleghe e a tutti i colleghi fino a 35 anni facenti parte dell'Ordine dei giornalisti, incentivando nel contempo l'iscrizione alle Associazioni Regionali di Stampa federate nella Fnsi;

– la dotazione del Premio di 6.000 euro così suddivisi:

1.500 euro ciascuno andranno ai tre vincitori delle rispettive sezioni:

a) quotidiani e periodici;

b) web (scritto) e agenzie di stampa;

c) radio, televisioni e video web.

Nel caso il vincitore sia iscritto al sindacato dei giornalisti Fnsi, riceverà un bonus ulteriore di 500 euro per un premio complessivo di 2.000 euro.



L'iniziativa del Premio, partita e finanziata dalla famiglia di Rossella con il sindacato unitario dei giornalisti, la Federazione nazionale Stampa italiana, ha ottenuto per il 2024:

- il patrocinio con contributo economico del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (Cnog);

- il gratuito patrocinio della Associazione Lombarda dei giornalisti (Alg) che mette a disposizione del concorso la segreteria organizzativa e amministrativa;

- il gratuito patrocinio della Associazione Alumni Awt (Aaawt) che riunisce gli ex allievi della prima scuola di giornalismo italiana, che fu frequentata anche da Rossella;

- il gratuito patrocinio del Gruppo Lombardo Giornalisti Pensionati (Glgp) che aderisce al concorso in termini di solidarietà inter-generazionale.



La partecipazione è gratuita, il bando del Premio Minotti è pubblicato sui siti web www.fnsi.it, www.odg.it, www.alg.it (e allegato di seguito).



Chi intende partecipare può inviare entro il 31 dicembre 2024 i suoi articoli, pubblicati a partire dal 1° gennaio 2024 ed entro il 30 novembre 2024 su una testata registrata, alla segreteria: premio.rossellaminotti@assogiornalisti.it.



Di seguito il bando aggiornato in formato pdf.