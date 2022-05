La consegna dei premi 'Ufficio Stampa di Eccellenza' (Foto: @GUSLombardia) La consegna dei premi 'Ufficio Stampa di Eccellenza' (Foto: @GUSLombardia) La consegna dei premi 'Ufficio Stampa di Eccellenza' (Foto: @GUSLombardia)

13 Mag 2022

'Premio Ufficio stampa di eccellenza', consegnati i riconoscimenti del Gus Lombardia

Fra i vincitori: Roberto Alatri, Gianmaria Bedendo, Lara Facco, Alessandro Iozzia, Laura Melesi e l'agenzia di stampa Lombardia Notizie. Assunta Currà, presidente nazionale del Gruppo di specializzazione della Fnsi: «Valorizzata la capacità di unire la professionalità giornalistica con l'attenzione agli interessi delle organizzazioni».

Sono stati consegnati giovedì 12 maggio 2022, nella sede del Consiglio Regionale della Lombardia (Sala Pirelli) i premi "Ufficio Stampa di Eccellenza 2021" assegnati dal Gus (Giornalisti Uffici Stampa) della Lombardia.



La giuria del premio, presieduta da Carmelo Tribunale e composta da Assunta Currà (presidente del Gus Nazionale), Furio Reggente (presidente emerito del Gus Lombardia), Vincenzo Di Vincenzo (responsabile Agenzia Ansa Lombardia), Roberto Nelli (docente Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) e Gabriele Tacchini (docente Iulm) hanno scelto sei colleghi giornalisti che si sono distinti nel loro lavoro.



Alla cerimonia di premiazione erano presenti oltre ai soci e ai membri del consiglio direttivo del Gus Lombardia, Stefano Bolognini, assessore allo Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione della regione Lombardia, Paolo Perucchini presidente dell'Associazione Lombarda dei Giornalisti e Anna Del Freo, segretaria generale aggiunta della Fnsi.



Ecco di seguito i premiati:



Roberto Alatri, oggi a capo della comunicazione delle Assicurazioni Generali di cui segue e l'ufficio stampa, i social media e la comunicazione sul web e coordina la più antica rivista aziendale, il Bollettino.



Gianmaria Bedendo, che ha ottenuto importanti risultati professionali sia come responsabile di uffici stampa di aziende che di istituzioni, oltre che nella formazione di giovani colleghi.



Lara Facco, titolare dell'agenzia di Caprino che si distingue da anni per la notevole l'attività di ufficio stampa in eventi di carattere culturale di altissimo spessore a carattere internazionale.



Alessandro Iozzia, AD di Brunswick Italia, che nella sua carriera ha sempre saputo equilibrare efficacemente i ruoli di giornalista e di uomo di impresa.



Laura Melesi, ufficio stampa dell'Agenzia di Tutela della Salute (ATS) di Bergamo, che ha gestito nel periodo di massima emergenza sanitaria nell'area colpita per prima e in forma più violenta dalla pandemia.



Lombardia Notizie (agenzia di stampa della Giunta regionale), che ha saputo imporsi anche durante la pandemia come fonte diretta affidabile e imprescindibile sia per i cittadini, sia per le migliaia di giornalisti interessati.



Un premio speciale alla carriera è stato assegnato a Piergiorgio Corbia che, oltre ad avere ricoperto cariche prestigiose nell'ambito della sua carriera, tra cui quella di capo ufficio stampa della Cariplo, è attualmente vice presidente vicario del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa nazionale.



«Efficacia e competenza, ma soprattutto la capacità di unire la professionalità giornalistica con l'attenzione agli interessi delle organizzazioni – spiega Assunta Currà – sono i criteri che hanno determinato anche quest'anno l'assegnazione del nostro Premio, assegnato a giornalisti che operano nell'ambito di uffici stampa di organizzazioni pubbliche e private».